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Три приховані функції WhatsApp, які варто спробувати кожному

11 квітня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Ви точно про них не знали — 3 приховані функції WhatsApp, які полегшать життя
Логотип WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

Більшість людей користується телефоном переважно для комунікації, навіть не підозрюючи, скільки додаткових функцій залишається невикористаними. Ці можливості можуть помітно зекономити ваш час і зробити щоденну взаємодію зі смартфоном комфортнішою. Здебільшого користувачі використовують месенджери, такі як WhatsApp.

Про три цікаві функції в WhatsApp, які часто залишаються поза увагою користувачів, пише iTechua.

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Форматування тексту

Щоб звернути увагу на важливі фрагменти в повідомленнях, багато хто звик використовувати підкреслення, жирний шрифт або курсив. У WhatsApp ви також можете застосовувати ці прийоми:

  • жирний текст — додайте з обох боків слова зірочки "*"; 
  • курсивний текст — поставте знак підкреслення з двох боків "_";
  • закреслений текст — використовуйте тильду "~".

До того ж ви можете комбінувати ці символи, наприклад, виділити фрагмент тексту жирним, а також закреслити його.

Персоналізований аватар

Подібно до інших месенджерів, WhatsApp дає змогу згенерувати власний аватар. Це надає вашому профілю індивідуальності й допомагає виразити себе:

  • зайдіть у "Налаштування" месенджера;
  • оберіть розділ "Аватар";
  • створіть свій образ вручну або на основі селфі, обираючи різні стилі й елементи.

Голосовий набір тексту

Якщо вам зручніше вимовити повідомлення вголос замість того, щоб друкувати його вручну, скористайтеся голосовим набором:

  • у відкритому чаті натисніть на іконку мікрофона;
  • промовте текст, при потребі вказуючи розділові знаки;
  • перед відправленням повідомлення ще раз перевірте надиктований текст, щоб переконатися у відсутності неточностей.

Нагадаємо, на Android з'явилася нова бета-версія WhatsApp. Розробники додали три нові функції, які зроблять користування дзвінками зручнішим.

Також ми писали, що найпопулярнішими месенджерами в Україні є Telegram, Viber та WhatsApp. В умовах війни та з огляду на власну безпеку експерти рекомендують обирати маловідомий Signal, який є одним з найзахищеніших.

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