Вы точно о них не знали — 3 скрытые функции WhatsApp, которые облегчат жизнь

Логотип WhatsApp на экране смартфона. Фото: Pexels

Большинство людей пользуется телефоном преимущественно для коммуникации, даже не подозревая, сколько дополнительных функций остается неиспользованными. Эти возможности могут заметно сэкономить ваше время и сделать ежедневное взаимодействие со смартфоном более комфортным. В основном пользователи используют мессенджеры, такие как WhatsApp.

О трех интересных функциях в WhatsApp, которые часто остаются без внимания пользователей, пишет iTechua.

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Форматирование текста

Чтобы обратить внимание на важные фрагменты в сообщениях, многие привыкли использовать подчеркивание, жирный шрифт или курсив. В WhatsApp вы также можете применять эти приемы:

жирный текст — добавьте с обеих сторон слова звездочки "*";

курсивный текст — поставьте знак подчеркивания с двух сторон "_";

зачеркнутый текст — используйте тильду "~".

К тому же вы можете комбинировать эти символы, например, выделить фрагмент текста жирным, а также зачеркнуть его.

Персонализированный аватар

Подобно другим мессенджерам, WhatsApp позволяет сгенерировать собственный аватар. Это придает вашему профилю индивидуальности и помогает выразить себя:

зайдите в "Настройки" мессенджера;

выберите раздел "Аватар";

создайте свой образ вручную или на основе селфи, выбирая различные стили и элементы.

Голосовой набор текста

Если вам удобнее произнести сообщение вслух вместо того, чтобы печатать его вручную, воспользуйтесь голосовым набором:

в открытом чате нажмите на иконку микрофона;

проговорите текст, при необходимости указывая знаки препинания;

перед отправкой сообщения еще раз проверьте надиктованный текст, чтобы убедиться в отсутствии неточностей.

Напомним, на Android появилась новая бета-версия WhatsApp. Разработчики добавили три новые функции, которые сделают пользование звонками более удобным.

Также мы писали, что самыми популярными мессенджерами в Украине являются Telegram, Viber и WhatsApp. В условиях войны и учитывая собственную безопасность эксперты рекомендуют выбирать малоизвестный Signal, который является одним из самых защищенных.