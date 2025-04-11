Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Три скрытые функции WhatsApp, которые стоит попробовать каждому arrow

Три скрытые функции WhatsApp, которые стоит попробовать каждому

11 апреля 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Вы точно о них не знали — 3 скрытые функции WhatsApp, которые облегчат жизнь
Логотип WhatsApp на экране смартфона. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Большинство людей пользуется телефоном преимущественно для коммуникации, даже не подозревая, сколько дополнительных функций остается неиспользованными. Эти возможности могут заметно сэкономить ваше время и сделать ежедневное взаимодействие со смартфоном более комфортным. В основном пользователи используют мессенджеры, такие как WhatsApp.

О трех интересных функциях в WhatsApp, которые часто остаются без внимания пользователей, пишет iTechua.

Реклама
Читайте также:

Форматирование текста

Чтобы обратить внимание на важные фрагменты в сообщениях, многие привыкли использовать подчеркивание, жирный шрифт или курсив. В WhatsApp вы также можете применять эти приемы:

  • жирный текст — добавьте с обеих сторон слова звездочки "*";
  • курсивный текст — поставьте знак подчеркивания с двух сторон "_";
  • зачеркнутый текст — используйте тильду "~".

К тому же вы можете комбинировать эти символы, например, выделить фрагмент текста жирным, а также зачеркнуть его.

Персонализированный аватар

Подобно другим мессенджерам, WhatsApp позволяет сгенерировать собственный аватар. Это придает вашему профилю индивидуальности и помогает выразить себя:

  • зайдите в "Настройки" мессенджера;
  • выберите раздел "Аватар";
  • создайте свой образ вручную или на основе селфи, выбирая различные стили и элементы.

Голосовой набор текста

Если вам удобнее произнести сообщение вслух вместо того, чтобы печатать его вручную, воспользуйтесь голосовым набором:

  • в открытом чате нажмите на иконку микрофона;
  • проговорите текст, при необходимости указывая знаки препинания;
  • перед отправкой сообщения еще раз проверьте надиктованный текст, чтобы убедиться в отсутствии неточностей.

Напомним, на Android появилась новая бета-версия WhatsApp. Разработчики добавили три новые функции, которые сделают пользование звонками более удобным.

Также мы писали, что самыми популярными мессенджерами в Украине являются Telegram, Viber и WhatsApp. В условиях войны и учитывая собственную безопасность эксперты рекомендуют выбирать малоизвестный Signal, который является одним из самых защищенных.

WhatsApp пользователи мессенджер функции общение
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама