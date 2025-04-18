Новые функции WhatsApp — пользователи смогут создавать собственные стикерпаки

WhatsApp получил функцию, которая уже давно доступна в Telegram
WhatsApp выпустил обновление, которое преображает процесс работы со стикерами. Теперь пользователи могут формировать и редактировать целые наборы, не выходя из чата.
Об этом пишет 9to5Mac.
Пользователи WhatsApp смогут создавать наборы стикеров
Ранее мессенджер позволял делать отдельные кастомные стикеры, но когда их накапливалось много, искать нужные становилось неудобно. Новый инструмент помогает сгруппировать изображения в тематические папки и отправлять весь комплект в несколько касаний. Представитель WhatsApp в комментарии 9to5Mac объяснил, что функция подходит и для коллекции забавных селфи друзей, и для фото любимой собаки: теперь создать и поделиться персональным паком можно без сторонних приложений.
Кроме стикеров, компания недавно добавила индикатор количества онлайн-участников в групповых чатах, возможность сканировать и отправлять документы, а также опцию назначить WhatsApp программой по умолчанию для вызовов и сообщений на iPhone.
Чтобы попробовать новые возможности, достаточно установить последнюю версию приложения.
Напомним, люди привыкли использовать телефон преимущественно для коммуникации, не подозревая, сколько дополнительных и полезных функций остаются неиспользованными. Для общения используются мессенджеры, такие как WhatsApp, в котором есть возможности, которые сделают ежедневное взаимодействие со смартфоном более комфортным.
Также мы писали, что разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию мессенджера для Android. Пользователи получат новые функции для звонков, которые сделают обычные и видеозвонки более удобными.
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