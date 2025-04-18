Новые функции WhatsApp — пользователи смогут создавать собственные стикерпаки

Логотип WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp выпустил обновление, которое преображает процесс работы со стикерами. Теперь пользователи могут формировать и редактировать целые наборы, не выходя из чата.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Пользователи WhatsApp смогут создавать наборы стикеров

Ранее мессенджер позволял делать отдельные кастомные стикеры, но когда их накапливалось много, искать нужные становилось неудобно. Новый инструмент помогает сгруппировать изображения в тематические папки и отправлять весь комплект в несколько касаний. Представитель WhatsApp в комментарии 9to5Mac объяснил, что функция подходит и для коллекции забавных селфи друзей, и для фото любимой собаки: теперь создать и поделиться персональным паком можно без сторонних приложений.

Кроме стикеров, компания недавно добавила индикатор количества онлайн-участников в групповых чатах, возможность сканировать и отправлять документы, а также опцию назначить WhatsApp программой по умолчанию для вызовов и сообщений на iPhone.

Чтобы попробовать новые возможности, достаточно установить последнюю версию приложения.

Напомним, люди привыкли использовать телефон преимущественно для коммуникации, не подозревая, сколько дополнительных и полезных функций остаются неиспользованными. Для общения используются мессенджеры, такие как WhatsApp, в котором есть возможности, которые сделают ежедневное взаимодействие со смартфоном более комфортным.

Также мы писали, что разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию мессенджера для Android. Пользователи получат новые функции для звонков, которые сделают обычные и видеозвонки более удобными.