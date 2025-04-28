WhatsApp більше не працюватиме на цих iPhone — які моделі втратять підтримку

В руках смартфон з додатком WhatsApp на екрані. Фото: Unsplash

Користувачам WhatsApp варто відзначити 5 травня у календарі: цього дня месенджер перестане працювати на кількох старіших моделях iPhone. Після чергового оновлення сервіс прийматиме лише пристрої з iOS 15.1 або новішою версією, тож деякі користувачі залишаться поза межами підтримки й більше не зможуть надсилати чи отримувати повідомлення.

Про це пише The Sun.

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У компанії пояснюють, що регулярно переглядають перелік сумісних операційних систем, відмовляючись від тих, що мають найменшу частку користувачів і не отримують актуальних виправлень безпеки. Старі смартфони — iPhone 5s, 6 і 6 Plus — уже багато років не отримують великих оновлень від Apple, тому ризики для безпеки на них лише зростають.

Наразі WhatsApp працює на будь-якому iPhone з iOS 12 і новішими, однак із 5 травня месенджер запускатиметься тільки на версіях від iOS 15.1. Ця зміна торкнеться невеликого, але все ще помітного відсотка користувачів: за більш як десять років після виходу першого з трійки, iPhone 5s, він і далі залишається активним у частини фанатів Apple.

Після відключення WhatsApp власники згаданих моделей не лише втратять доступ до нових функцій, а й до захисних патчів, які стримують зловмисників. Інші популярні застосунки — наприклад, Spotify чи Instagram — також уже поступово відмовляються від підтримки цих пристроїв.

У WhatsApp запевняють, що напередодні переходу надсилатимуть у застосунку кілька нагадувань про потребу оновити iOS або перейти на новіший смартфон. Якщо ж оновлення неможливе, користувачам доведеться задуматися про апгрейд, аби й надалі залишатися на зв'язку та користуватися останніми можливостями месенджера.

Нагадаємо, в месенджері WhatsApp вийшло оновлення, яке значно покращує роботу зі стікерами. Користувачі отримали можливість формувати та редагувати цілі набори, не виходячи з чату.

Також ми писали, що люди звикли використовувати смартфони виключно як спосіб комунікації, не підозрюючи про додаткові функції. Здебільшого для спілкування використовуються месенджери, такі як WhatsApp, в яких деякі можливості здатні помітно зекономити ваш час та покращити щоденну взаємодію з пристроєм.