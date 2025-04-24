WhatsApp блокує експорт чатів — нова функція захисту даних

WhatsApp запустив нову функцію для захисту ваших чатів
Месенджер WhatsApp почав розгортати налаштування "Розширена конфіденційність чату", покликане не допустити виведення бесід за межі додатка. Після активації опції користувачі можуть заборонити іншим експорт історії чату, а також автоматичне збереження фотографій і відео у локальне сховище смартфона.
Про це пише The Verge.
Як працює нова функція WhatsApp
За замовчуванням WhatsApp копіює на пристрій усі медіафайли з діалогу та дозволяє експортувати листування (з медіа або без) у повідомлення, електронну пошту чи нотатки. Увімкнена "Розширена конфіденційність" блокує це і в групових, і в приватних чатах, водночас обмежуючи можливість передавати повідомлення для запитів Meta AI або генерації зображень у бесіді.
Як уточнив речник WhatsApp Зейд Алсавах у коментарі The Verge, нововведення не заважає робити скриншоти повідомлень чи вручну зберігати медіа. У компанії наголошують, що це лише "перша версія" інструмента, й надалі плануються додаткові рівні захисту.
"Це налаштування найдоречніше для спілкування у групах, де не всіх учасників знаєш особисто, але тема обговорення лишається чутливою", — йдеться в оголошенні WhatsApp.
Раніше функцію помітили фахівці WABetaInfo, а тепер вона доступна в останній версії застосунку. Увімкнути параметр можна в меню чату, обравши пункт "Advanced Chat Privacy".
Нагадаємо, розробники месенджера WhatsApp випустили нову бета-версію для Android. З'явилися нові функції для дзвінків, які роблять як голосові, так і відеодзвінки зручнішими.
Також ми писали, що в WhatsApp випустили оновлення, яке спрощує роботу з наліпками. Користувачі отримали можливість формувати й редагувати цілі стікерпаки, не виходячи з чату.
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