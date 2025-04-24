WhatsApp блокує експорт чатів — нова функція захисту даних

Додаток WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Pexels

Месенджер WhatsApp почав розгортати налаштування "Розширена конфіденційність чату", покликане не допустити виведення бесід за межі додатка. Після активації опції користувачі можуть заборонити іншим експорт історії чату, а також автоматичне збереження фотографій і відео у локальне сховище смартфона.

Про це пише The Verge.

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Як працює нова функція WhatsApp

За замовчуванням WhatsApp копіює на пристрій усі медіафайли з діалогу та дозволяє експортувати листування (з медіа або без) у повідомлення, електронну пошту чи нотатки. Увімкнена "Розширена конфіденційність" блокує це і в групових, і в приватних чатах, водночас обмежуючи можливість передавати повідомлення для запитів Meta AI або генерації зображень у бесіді.

Нова функція WhatsApp, що забороняє робити експорт повідомлень учасникам листування. Фото: WhatsApp

Як уточнив речник WhatsApp Зейд Алсавах у коментарі The Verge, нововведення не заважає робити скриншоти повідомлень чи вручну зберігати медіа. У компанії наголошують, що це лише "перша версія" інструмента, й надалі плануються додаткові рівні захисту.

"Це налаштування найдоречніше для спілкування у групах, де не всіх учасників знаєш особисто, але тема обговорення лишається чутливою", — йдеться в оголошенні WhatsApp.

Раніше функцію помітили фахівці WABetaInfo, а тепер вона доступна в останній версії застосунку. Увімкнути параметр можна в меню чату, обравши пункт "Advanced Chat Privacy".

Нагадаємо, розробники месенджера WhatsApp випустили нову бета-версію для Android. З'явилися нові функції для дзвінків, які роблять як голосові, так і відеодзвінки зручнішими.

Також ми писали, що в WhatsApp випустили оновлення, яке спрощує роботу з наліпками. Користувачі отримали можливість формувати й редагувати цілі стікерпаки, не виходячи з чату.