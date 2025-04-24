WhatsApp блокирует экспорт чатов — новая функция защиты данных

WhatsApp запустил новую функцию для защиты ваших чатов
Мессенджер WhatsApp начал разворачивать настройки "Расширенная конфиденциальность чата", призванные не допустить вывода бесед за пределы приложения. После активации опции пользователи могут запретить другим экспорт истории чата, а также автоматическое сохранение фотографий и видео в локальное хранилище смартфона.
Об этом пишет The Verge.
Как работает новая функция WhatsApp
По умолчанию WhatsApp копирует на устройство все медиафайлы из диалога и позволяет экспортировать переписку (с медиа или без) в сообщения, электронную почту или заметки. Включенная "Расширенная конфиденциальность" блокирует это и в групповых, и в частных чатах, одновременно ограничивая возможность передавать сообщения для запросов Meta AI или генерации изображений в беседе.
Как уточнил представитель WhatsApp Зейд Алсавах в комментарии The Verge, нововведение не мешает делать скриншоты сообщений или вручную сохранять медиа. В компании отмечают, что это только "первая версия" инструмента, и в дальнейшем планируются дополнительные уровни защиты.
"Эта настройка наиболее уместна для общения в группах, где не всех участников знаешь лично, но тема обсуждения остается чувствительной", — говорится в объявлении WhatsApp.
Ранее функцию заметили специалисты WABetaInfo, а теперь она доступна в последней версии приложения. Включить параметр можно в меню чата, выбрав пункт "Advanced Chat Privacy".
Напомним, разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новую бета-версию для Android. Появились новые функции для звонков, которые делают как голосовые, так и видеозвонки более удобными.
Также мы писали, что в WhatsApp выпустили обновление, которое упрощает работу с наклейками. Пользователи получили возможность формировать и редактировать целые стикерпаки, не выходя из чата.
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