WhatsApp блокирует экспорт чатов — новая функция защиты данных

Приложение WhatsApp на экране смартфона. Фото: Pexels

Мессенджер WhatsApp начал разворачивать настройки "Расширенная конфиденциальность чата", призванные не допустить вывода бесед за пределы приложения. После активации опции пользователи могут запретить другим экспорт истории чата, а также автоматическое сохранение фотографий и видео в локальное хранилище смартфона.

Об этом пишет The Verge.

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По умолчанию WhatsApp копирует на устройство все медиафайлы из диалога и позволяет экспортировать переписку (с медиа или без) в сообщения, электронную почту или заметки. Включенная "Расширенная конфиденциальность" блокирует это и в групповых, и в частных чатах, одновременно ограничивая возможность передавать сообщения для запросов Meta AI или генерации изображений в беседе.

Новая функция WhatsApp, запрещающая делать экспорт сообщений участникам переписки. Фото: WhatsApp

Как уточнил представитель WhatsApp Зейд Алсавах в комментарии The Verge, нововведение не мешает делать скриншоты сообщений или вручную сохранять медиа. В компании отмечают, что это только "первая версия" инструмента, и в дальнейшем планируются дополнительные уровни защиты.

"Эта настройка наиболее уместна для общения в группах, где не всех участников знаешь лично, но тема обсуждения остается чувствительной", — говорится в объявлении WhatsApp.

Ранее функцию заметили специалисты WABetaInfo, а теперь она доступна в последней версии приложения. Включить параметр можно в меню чата, выбрав пункт "Advanced Chat Privacy".

Напомним, разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новую бета-версию для Android. Появились новые функции для звонков, которые делают как голосовые, так и видеозвонки более удобными.

Также мы писали, что в WhatsApp выпустили обновление, которое упрощает работу с наклейками. Пользователи получили возможность формировать и редактировать целые стикерпаки, не выходя из чата.