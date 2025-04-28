WhatsApp больше не будет работать на этих iPhone — какие модели потеряют поддержку

В руках смартфон с приложением WhatsApp на экране. Фото: Unsplash

Пользователям WhatsApp стоит отметить 5 мая в календаре: в этот день мессенджер перестанет работать на нескольких старых моделях iPhone. После очередного обновления сервис будет принимать только устройства с iOS 15.1 или более новой версией, поэтому некоторые пользователи останутся за пределами поддержки и больше не смогут отправлять или получать сообщения.

Об этом пишет The Sun.

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В компании объясняют, что регулярно пересматривают перечень совместимых операционных систем, отказываясь от тех, которые имеют наименьшую долю пользователей и не получают актуальных исправлений безопасности. Старые смартфоны — iPhone 5s, 6 и 6 Plus — уже много лет не получают крупных обновлений от Apple, поэтому риски для безопасности на них только растут.

Сейчас WhatsApp работает на любом iPhone с iOS 12 и новее, однако с 5 мая мессенджер будет запускаться только на версиях от iOS 15.1. Это изменение коснется небольшого, но все еще заметного процента пользователей: спустя более десяти лет после выхода первого из тройки, iPhone 5s, он продолжает оставаться активным у части фанатов Apple.

После отключения WhatsApp владельцы упомянутых моделей не только потеряют доступ к новым функциям, но и к защитным патчам, которые сдерживают злоумышленников. Другие популярные приложения — например, Spotify или Instagram — также уже постепенно отказываются от поддержки этих устройств.

В WhatsApp уверяют, что накануне перехода будут отправлять в приложении несколько напоминаний о необходимости обновить iOS или перейти на более новый смартфон. Если обновление невозможно, пользователям придется задуматься об апгрейде, чтобы и в дальнейшем оставаться на связи и пользоваться последними возможностями мессенджера.

Напомним, в мессенджере WhatsApp вышло обновление, которое значительно улучшает работу со стикерами. Пользователи получили возможность формировать и редактировать целые наборы, не выходя из чата.

Также мы писали, что люди привыкли использовать смартфоны исключительно как способ коммуникации, не подозревая о дополнительных функциях. В основном для общения используются мессенджеры, такие как WhatsApp, в которых некоторые возможности способны заметно сэкономить ваше время и улучшить ежедневное взаимодействие с устройством.