WhatsApp добавил кнопку Meta AI — почему пользователи хотят удалить приложение из-за нее

Мессенджер WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp снова раздражает аудиторию — на этот раз из-за навязчивой кнопки Meta AI, которую многие пользователи уже назвали "надругательством" над приложением. "Абсурд", "уродство" — такими словами возмущенные комментаторы на Reddit описывают новый сине-розово-зеленый круг в правом нижнем углу экрана WhatsApp. Нажатие на него вызывает чат-бот Meta AI, который с радостью ответит почти на любой вопрос, кроме одного: как убрать саму кнопку.

Об этом пишет The Sun.

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Meta заверила BBC, что функция "вполне добровольная", но скрыть ее нельзя. И хотя в прошлом году компания уже отступила после критики за индикатор "кто сейчас онлайн" в группах, на этот раз искусственный интеллект разворачивается без реальной возможности отказаться.

Пользователи утверждают, что сила WhatsApp — в простоте и всеохватности. Именно здесь хранятся семейные фото, координируются встречи и срочно отправляются геоданные. Однако с новинкой мессенджер медленно превращается в своего старшего брата Facebook с его статусами и сообществами, которые уже давно имеют собственные платформы.

Некоторые из них готовы удалить приложение, если руководство не пересмотрит курс.

"Мы уверены, что предоставлять людям выбор — это хорошо, и всегда прислушиваемся к отзывам пользователей", — заявил представитель WhatsApp в комментарии BBC.

Среди наиболее обсуждаемых технических тем дня — скандал с Meta AI, который якобы отправляет откровенные сообщения даже детским аккаунтам, предупреждение о "теневых" злоумышленниках в чатах, которые пытаются похитить средства, и советы, как обезопасить приватность от новых экспериментов разработчиков. Одно очевидно: безоговорочная любовь к WhatsApp может быстро исчезнуть, если "лишние навороты" и дальше будут появляться без возможности их отключить.

Напомним, в WhatsApp появилась новая настройка, которая позволит запретить выводить ваши диалоги за пределы приложения. Активация опции "Расширенная конфиденциальность чата" ограничит другим экспорт истории чата.

Также мы писали, что владельцы некоторых старых моделей iPhone потеряют доступ к WhatsApp уже с 5 мая. С очередным обновлением мессенджер сможет принимать только устройства с iOS 15.1 или более новыми версиями.