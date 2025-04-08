Йому довіряють чиновники — чому Signal найзахищеніший серед усіх месенджерів

В руках смартфон з логотипом месенджера Signal. Фото: Unsplash

На сьогодні Signal став одним із найвідоміших месенджерів у сфері захисту приватності. Його застосовують фахівці з кібербезпеки, журналісти, держслужбовці та ІТ-спільнота. Колись популярний лише у вузькому колі, тепер цей сервіс широко використовують завдяки можливостям повністю захищеного спілкування.

Про те, чому Signal став популярним найзахищенішим месенджером, пише 24 Канал.

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У США Signal опинився в епіцентрі обговорень після курйозної ситуації: до групового чату випадково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. У чаті "Houthi PC small group", імовірно, пов'язаному з обговоренням безпекових питань, були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, директорка Національної розвідки Тулсі Габбард і держсекретар Марко Рубіо.

Цей випадок продемонстрував, що навіть високопосадовці покладаються на Signal для передачі конфіденційної інформації.

В чому переваги месенджера Signal

Основна перевага Signal — наскрізне шифрування (end-to-end encryption). Це означає, що доступ до змісту повідомлень мають лише відправник та одержувач. Компанія Signal, оператори чи уряди не можуть переглянути ці дані, якщо обидва співрозмовники користуються одним і тим самим застосунком.

Попри високий рівень захисту, зловмисники робили спроби зламати систему. Відомі випадки, коли російські хакери отримували доступ до облікових записів українських військових, використовуючи функцію "пов'язаних пристроїв" і створюючи підроблені QR-коди.

Основний функціонал не дуже відрізняється від інших популярних месенджерів. Він такий:

текстові та голосові повідомлення — можна надсилати будь-який контент, включно з фото, відео та файлами;

відеодзвінки — без додаткової плати та обмежень за часом;

групові чати — до 1000 учасників з опціями призначення адміністраторів і налаштування зникнення повідомлень;

захист доступу до додатка — можна встановити пароль або використовувати відбиток пальця.

Завантажити Signal можна безплатно на будь-яку платформу — iPhone, Android, Mac або ПК. Також власники пристроїв на Android можуть зробити Signal застосунком за замовчуванням для SMS, а користувачі iOS можуть відключати відображення дзвінків у журналі викликів, аби вони не потрапляли до iCloud.

Для реєстрації у Signal необхідно вказати номер телефону. Водночас його можна приховати, застосувавши, наприклад, Google Voice чи інший віртуальний номер.

Нагадаємо, нещодавнє розслідування допомогло з'ясувати, яким чином журналіст The Atlantic приєднався до чату Білого дому в месенджері Signal. Причиною назвали автоматичну функцію iPhone оновлення контактних даних в телефонній книзі.

Також ми писали, що багато українців, особливо військових, почали завантажувати месенджер Signal під час війни. Він гарантує високу конфіденційність, за словами розробників, що вирізняє його серед конкурентів.