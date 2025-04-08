Ему доверяют чиновники — почему Signal самый защищенный среди всех мессенджеров

Что такое Signal и почему он самый защищенный мессенджер
На сегодня Signal стал одним из самых известных мессенджеров в сфере защиты приватности. Его применяют специалисты по кибербезопасности, журналисты, госслужащие и ИТ-сообщество. Когда-то популярный только в узком кругу, теперь этот сервис широко используют благодаря возможностям полностью защищенного общения.
О том, почему Signal стал популярным самым защищенным мессенджером, пишет 24 Канал.
Как громкий скандал в США популяризировал мессенджер
В США Signal оказался в эпицентре обсуждений после курьезной ситуации: в групповой чат случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. В чате "Houthi PC small group", вероятно, связанном с обсуждением вопросов безопасности, были вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Гегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард и госсекретарь Марко Рубио.
Этот случай продемонстрировал, что даже высокопоставленные чиновники полагаются на Signal для передачи конфиденциальной информации.
В чем преимущества мессенджера Signal
Основное преимущество Signal — сквозное шифрование (end-to-end encryption). Это означает, что доступ к содержанию сообщений имеют только отправитель и получатель. Компания Signal, операторы или правительства не могут просмотреть эти данные, если оба собеседника пользуются одним и тем же приложением.
Несмотря на высокий уровень защиты, злоумышленники предпринимали попытки взломать систему. Известны случаи, когда российские хакеры получали доступ к учетным записям украинских военных, используя функцию "связанных устройств" и создавая поддельные QR-коды.
Основной функционал не очень отличается от других популярных мессенджеров. Он таков:
- текстовые и голосовые сообщения — можно отправлять любой контент, включая фото, видео и файлы;
- видеозвонки — без дополнительной платы и ограничений по времени;
- групповые чаты — до 1000 участников с опциями назначения администраторов и настройки исчезновения сообщений;
- защита доступа к приложению — можно установить пароль или использовать отпечаток пальца.
Скачать Signal можно бесплатно на любую платформу — iPhone, Android, Mac или ПК. Также владельцы устройств на Android могут сделать Signal приложением по умолчанию для SMS, а пользователи iOS могут отключать отображение звонков в журнале вызовов, чтобы они не попадали в iCloud.
Для регистрации в Signal необходимо указать номер телефона. В то же время его можно скрыть, применив, например, Google Voice или другой виртуальный номер.
Напомним, недавнее расследование помогло выяснить, каким образом журналист The Atlantic присоединился к чату Белого дома в мессенджере Signal. Причиной назвали автоматическую функцию iPhone обновления контактных данных в телефонной книге.
Также мы писали, что многие украинцы, особенно военные, начали скачивать мессенджер Signal во время войны. Он гарантирует высокую конфиденциальность, по словам разработчиков, что отличает его среди конкурентов.
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