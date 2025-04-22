Захистіть свої дані — 3 категорії повідомлень, які потрібно видаляти з телефона

Набирання тексту на смартфоні. Фото: Unsplash

Смартфон, який потрапив до рук зловмисника, нагадує розкритий гаманець, забутий у людному парку: усі дані доступні, і лише питання часу, коли ними скористаються. Тому варто потурбуватися про те, щоб той, хто знайшов ваш пристрій, не отримав доступу до приватної інформації через повідомлення.

Про це пише iTechua.

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Які повідомлення варто видаляти зі смартфона

По-перше, коди підтвердження й паролі до банківських сервісів. Навіть кілька цифр можуть стати дорогоцінною підказкою, якщо злочинці вже мають частину ваших особистих відомостей. Щойно одноразовий код виконав свою функцію, його слід одразу стерти, а потім очистити кошик, адже в системах Android та iOS видалені SMS можуть залишатися в пам'яті ще місяцями.

По‑друге, фотографії документів: паспортів, водійських посвідчень та інших посвідчень особи. Один чіткий знімок відкриває шлях до мікропозик, реєстрації SIM-карт і продажу даних на чорному ринку. Якщо такі файли справді потрібні, безпечніше перемістити їх у зашифроване хмарне сховище з двофакторною автентифікацією або до надійного менеджера паролів на кшталт 1Password, NordLocker чи Google Files.

По‑третє, листування, у яких містяться конфіденційні відомості: PIN-коди, номери карток, CVC, домашні адреси чи відповіді на секретні запитання. Здобувши доступ до смартфона, шахраї насамперед перевіряють SMS і месенджери, шукаючи саме такі фрази, як "пароль такий самий, як і від карти". Навіть чат "із самим собою" не є страховкою: варто пристрою опинитися розблокованим у чужих руках — і всі записи стануть чужою здобиччю. Не забувайте, що видалені повідомлення потрапляють у резервні копії, де залишаються доступними.

У підсумку будь-яким даним, здатним зашкодити власнику, не місце у звичайних повідомленнях. Телефон — не сейф і не архів: його можна загубити, вкрасти або зламати. Регулярне очищення вмісту — проста запорука цифрового спокою.

Нагадаємо, Signal є одним із найвідоміших та найзахищеніших месенджерів. Експерти рекомендують використовувати його, якщо ви турбуєтеся про свою приватність.

Також ми писали, що на смартфонах накопичується величезна кількість SMS-повідомлень, як корисних, так і спам-розсилок від мобільних операторів та компаній. Якщо ви є власником iPhone, можна видалити повідомлення в один дотик.