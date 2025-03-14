Користувачі Android та iPhone зможуть обмінюватися RCS-повідомленнями — як це працюватиме

В руках смартфон з відкритою екранною клавіатурою. Фото: Unsplash

Незабаром користувачі iPhone та Android зможуть обмінюватися наскрізно зашифрованими RCS-повідомленнями. Асоціація GSM заявила, що працює над впровадженням функції у повідомлення, які надсилаються між цими двома платформами.

Про це пише The Verge.

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Що таке наскрізне шифрування у RCS-повідомленнях

Наскрізне шифрування є потужною технологією для захисту конфіденційності та безпеки. Вона з'явилася в iMessage разом із появою сервісу, а тепер її планується додати до універсального профілю RCS на всі пристрої Apple.

Підтримка RCS була представлена Apple ще у вересні 2024 року в рамках оновлення iOS 18. Як Android, так і iOS обидві підтримували стандарт E2EE, який не було поширено на обмін RCS-повідомленнями між двома платформами.

"Ми завжди прагнули забезпечити безпечний обмін повідомленнями, і користувачі Google Messages вже багато років користуються наскрізним шифруванням (E2EE) RCS-повідомлень", — сказав представник Google Ед Фернандес в інтерв'ю виданню The Verge.

Він додав, що почнуть працювати якнайшвидше над кросплатформою, щоб впровадити й розширити захист користувачів, які обмінюються RCS-повідомленнями.

Нагадаємо, Apple випустила термінове оновлення для всіх користувачів iPhone. У системі безпеки було виявлено серйозну вразливість, яка виправляється в новій версії iOS.

Також ми писали, що користувачі Android-смартфонів отримали нову функцію в Google Фото. Тепер вони можуть видаляти медіа на серверах Google, не видаляючи їх на своєму пристрої, що раніше було можливим лише в iOS.