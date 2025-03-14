Пользователи Android и iPhone смогут обмениваться RCS-сообщениями — как это будет работать

В руках смартфон с открытой экранной клавиатурой. Фото: Unsplash

Вскоре пользователи iPhone и Android смогут обмениваться сквозными зашифрованными RCS-сообщениями. Ассоциация GSM заявила, что работает над внедрением функции в сообщения, которые отправляются между этими двумя платформами.

Об этом пишет The Verge.

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Что такое сквозное шифрование в RCS-сообщениях

Сквозное шифрование является мощной технологией для защиты конфиденциальности и безопасности. Она появилась в iMessage вместе с появлением сервиса, а теперь ее планируется добавить к универсальному профилю RCS на все устройства Apple.

Поддержка RCS была представлена Apple еще в сентябре 2024 года в рамках обновления iOS 18. Как Android, так и iOS обе поддерживали стандарт E2EE, который не был распространен на обмен RCS-сообщениями между двумя платформами.

"Мы всегда стремились обеспечить безопасный обмен сообщениями, и пользователи Google Messages уже много лет пользуются сквозным шифрованием (E2EE) RCS-сообщений", — сказал представитель Google Эд Фернандес в интервью изданию The Verge.

Он добавил, что начнут работать как можно быстрее над кроссплатформой, чтобы внедрить и расширить защиту пользователей, которые обмениваются RCS-сообщениями.

Напомним, Apple выпустила срочное обновление для всех пользователей iPhone. В системе безопасности была обнаружена серьезная уязвимость, которая исправляется в новой версии iOS.

Также мы писали, что пользователи Android-смартфонов получили новую функцию в Google Фото. Теперь они могут удалять медиа на серверах Google, не удаляя их на своем устройстве, что ранее было возможным только в iOS.