Защитите свои данные — 3 категории сообщений, которые нужно удалять с телефона

Набор текста на смартфоне. Фото: Unsplash

Смартфон, попавший в руки злоумышленника, напоминает раскрытый кошелек, забытый в людном парке: все данные доступны, и лишь вопрос времени, когда ими воспользуются. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы тот, кто нашел ваше устройство, не получил доступа к частной информации через сообщения.

Об этом пишет iTechua.

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Какие сообщения стоит удалять со смартфона

Во-первых, коды подтверждения и пароли к банковским сервисам. Даже несколько цифр могут стать драгоценной подсказкой, если преступники уже имеют часть ваших личных сведений. Как только одноразовый код выполнил свою функцию, его следует сразу стереть, а затем очистить корзину, ведь в системах Android и iOS удаленные SMS могут оставаться в памяти еще месяцами.

Во-вторых, фотографии документов: паспортов, водительских удостоверений и других удостоверений личности. Один четкий снимок открывает путь к микрозаймам, регистрации SIM-карт и продаже данных на черном рынке. Если такие файлы действительно нужны, безопаснее переместить их в зашифрованное облачное хранилище с двухфакторной аутентификацией или в надежный менеджер паролей вроде 1Password, NordLocker или Google Files.

В-третьих, переписки, в которых содержатся конфиденциальные сведения: PIN-коды, номера карт, CVC, домашние адреса или ответы на секретные вопросы. Получив доступ к смартфону, мошенники в первую очередь проверяют SMS и мессенджеры, ища именно такие фразы, как "пароль такой же, как и от карты". Даже чат "с самим собой" не является страховкой: стоит устройству оказаться разблокированным в чужих руках — и все записи станут чужой добычей. Не забывайте, что удаленные сообщения попадают в резервные копии, где остаются доступными.

В итоге любым данным, способным навредить владельцу, не место в обычных сообщениях. Телефон — не сейф и не архив: его можно потерять, украсть или взломать. Регулярная очистка содержимого — простой залог цифрового спокойствия.

Напомним, Signal является одним из самых известных и защищенных мессенджеров. Эксперты рекомендуют использовать его, если вы беспокоитесь о своей приватности.

Также мы писали, что на смартфонах накапливается огромное количество SMS-сообщений, как полезных, так и спам-рассылок от мобильных операторов и компаний. Если вы являетесь владельцем iPhone, можно удалить сообщения в одно касание.