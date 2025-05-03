Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Нова ера в терапії — чи замінить штучний інтелект психолога arrow

Нова ера в терапії — чи замінить штучний інтелект психолога

3 травня 2025 07:25
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Чи може штучний інтелект замінити психолога — хто краще допоможе людин
Дівчина дивиться на екран ноутбука. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Штучний інтелект вже став невідємною частиною нашого життя. Чи не щодня ми просимо в нього поради й допомоги. Дехто навіть вже спробував спілкуватись з ШІ замість психотерапевта. Однак чи дійсно він може замінити спеціаліста та вилікувати душевний біль?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чи замінить штучний інтелект психотерапевта

Дехто вважає, що похід до психотерапевта тепер необов'язковий. Мовляв, штучний інтелект може його замінити. Тим паче, що зараз популярними стають голосові помічники, з якими можна створити ледь не справжній сеанс терапії.

Штучний інтелект дійсно використовують у медицині. Наприклад, виявляють захворювання на рак на ранніх стадіях. Однак це стосується фізичного стану. Робота з душевним болем набагато скрупульозніша, вимагає розуміння та різних підходів до одних і тих же ситуацій. Саме з цим в ШІ є певні проблеми.

Чи може ШІ замінити людині психотерапевта
Чоловік тримає в руках телефон. Фото: Freepik

Річ у тім, що спілкування зі штучним інтелектом схоже на складання пасьянсу. Боти запрограмовані та мають набір понять, якими жонглюють. Однак підтримати повноцінну розмову вони не здатні. Основна проблема в тому, що ШІ тільки грає у психотерапевта, а не є ним.

Безперечно, штучний інтелект може стати помічником для психотерапевтів. Наприклад, боти можуть допомогти в саморефлексії та бути ефективними для людей, але вважати, що ШІ замінить психотерапевтів не варто. Принаймні, поки що.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми зможуть замінити похід до психотерапевта. Вони відкриють таємниці вашої душі.

Також ми розповідали, коли варто звернутись до психотерапевта військовому, який повернувся з фронту. Є ознаки, які не можна ігнорувати.

психологія психологічна допомога штучний інтелект допомога психологічний стан
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Субсидія на оренду житла ВПО — чи виплачується на кімнату

08:32 Коли Чорнобильська зона буде придатною для життя — відомо термін

08:29 Вручення повістки на вулиці — що українцям потрібно перевірити

07:56 У Трампа розробили нові економічні санкції проти РФ — що відомо

07:15 Мінімальна та середня зарплати в Іспанії — суми у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:07 Не така вже і "рожева", як кажуть — нардеп Железняк про угоду

07:01 Майже 100 грн — за що встановлять комісію у ПриватБанку

06:30 В українців проблеми з обміном доларів — що вигадали обмінники

06:30 Оформив субсидію — чи отримає цю інформацію ТЦК

06:27 Пільги для бійців ЗСУ — які вони та чи зміниться щось у травні

08:45 Субсидія на оренду житла ВПО — чи виплачується на кімнату

08:32 Коли Чорнобильська зона буде придатною для життя — відомо термін

08:29 Вручення повістки на вулиці — що українцям потрібно перевірити

07:56 У Трампа розробили нові економічні санкції проти РФ — що відомо

07:15 Мінімальна та середня зарплати в Іспанії — суми у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:07 Не така вже і "рожева", як кажуть — нардеп Железняк про угоду

07:01 Майже 100 грн — за що встановлять комісію у ПриватБанку

06:30 В українців проблеми з обміном доларів — що вигадали обмінники

06:30 Оформив субсидію — чи отримає цю інформацію ТЦК

06:27 Пільги для бійців ЗСУ — які вони та чи зміниться щось у травні

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

24 квітня 2025

В Україні знайшли унікальну квітку — таку бачать лише раз у житті

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться

24 квітня 2025

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву і звернувся до Путіна