Чи може штучний інтелект замінити психолога — хто краще допоможе людин

Дівчина дивиться на екран ноутбука. Фото: Freepik

Штучний інтелект вже став невідємною частиною нашого життя. Чи не щодня ми просимо в нього поради й допомоги. Дехто навіть вже спробував спілкуватись з ШІ замість психотерапевта. Однак чи дійсно він може замінити спеціаліста та вилікувати душевний біль?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи замінить штучний інтелект психотерапевта

Дехто вважає, що похід до психотерапевта тепер необов'язковий. Мовляв, штучний інтелект може його замінити. Тим паче, що зараз популярними стають голосові помічники, з якими можна створити ледь не справжній сеанс терапії.

Штучний інтелект дійсно використовують у медицині. Наприклад, виявляють захворювання на рак на ранніх стадіях. Однак це стосується фізичного стану. Робота з душевним болем набагато скрупульозніша, вимагає розуміння та різних підходів до одних і тих же ситуацій. Саме з цим в ШІ є певні проблеми.

Чоловік тримає в руках телефон. Фото: Freepik

Річ у тім, що спілкування зі штучним інтелектом схоже на складання пасьянсу. Боти запрограмовані та мають набір понять, якими жонглюють. Однак підтримати повноцінну розмову вони не здатні. Основна проблема в тому, що ШІ тільки грає у психотерапевта, а не є ним.

Безперечно, штучний інтелект може стати помічником для психотерапевтів. Наприклад, боти можуть допомогти в саморефлексії та бути ефективними для людей, але вважати, що ШІ замінить психотерапевтів не варто. Принаймні, поки що.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми зможуть замінити похід до психотерапевта. Вони відкриють таємниці вашої душі.

Також ми розповідали, коли варто звернутись до психотерапевта військовому, який повернувся з фронту. Є ознаки, які не можна ігнорувати.