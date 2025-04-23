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Робота, що рятує душі — скільки психологи заробляють в Україні

23 квітня 2025 08:15
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Всеукраїнський день психолога — важливість професії та рівень зарплат в Україні
Психолог. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Сьогодні, 23 квітня, відзначається Всеукраїнський день психолога. Таку дату обрали не випадково, адже саме в цей день народився видатний український психолог Григорій Костюк. Він зробив величезний внесок у розвиток психології в Україні. Сьогодні психолог — це людина, без якої багато хто не уявляє життя. Вони ладні розставити думки по поличках та допомогти віднайти сенс життя, повірити в себе, полюбити світ, не втратити кохання й не тільки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому психолог такий важливий в житті людини

Життя часто підкидає нам ситуації, з якими важко впоратися самостійно. Психолог може допомогти розв'язати будь-яку проблему. Якщо раніше обговорювати негаразди з чужою людиною ще було в дивину, то зараз лікувати душу у психолога стало такою ж буденністю, як  піти до стоматолога через болючий зуб.
 

Чому психолог важливий у житті людини
Прийом у психолога. Фото: Pexels

Психологи працюють із пацієнтами, які приходять, аби зменшити занепокоєння, опрацювати певні переживання чи покращити якість життя. Є основні проблеми, з якими звертаються до спеціалістів:

  • нерозуміння власних емоцій — психолог допомагає розібратися у своїх почуттях, зрозуміти, що нормально, а що — ні. Такий спеціаліст допоможе побороти тривогу, депресію, стрес, горе чи гнів;
  • намагання поліпшити стосунки — психолог допоможе клієнтам покращити відносини з другою половинкою, друзями чи рідними. Терапія дає можливість зрозуміти та прибрати корінь конфліктів;
  • розвиток особистості — спеціаліст допомагає людям усвідомити та розвинути свої власні таланти чи потенціал. Психолог підкаже, як визначити свої цілі по життю;
  • робота з травмами та втратами — терапія допоможе пережити горе чи важкий період в житті. Психолог допомагає побороти емоційні наслідки травм.

Попит та заробітна плата психологів

Психотерапія набирає популярності у всьому світі. Та з початком повномасштабної війни в Україні питання допомоги таких фахівців стало ще гострішим. Травми, хвилювання, втрати, сльози та горе — це те, з чим стикнулись мільйони українців.

Деякі психологи після початку великої війни почали працювати безкоштовно. В Україні є кілька платформ, де можна отримати допомогу спеціаліста, навіть якщо ви не маєте змоги оплатити це. Також багато хто працює сам на себе, відкривши власний кабінет. На одному з найпопулярніших сайтів з пошуку роботи наразі є близько 250 незакритих вакансій для психологів. Середня заробітна плата по Україні для таких фахівців складає близько 20 тисяч гривень.

Скільки заробляють психологи в Україні
Заробітна плата психологів. Фото: скриншот

Недооцінювати роботу психолога не можна. Терапія витягнула з прірви тисячі розбитих душ. У момент, коли здається, що твоє життя позбавлене будь-якого сенсу та попереду вже буде тільки гірше, психолог стає тим самим ледь помітним промінчиком світла. Важливо лише вхопитися за нього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали допоможуть вам розібратись у собі. Ви пройдете швидкий курс психотерапії.

Також ми розповідали про те, що краще допомагає при депресії — неочікувані гроші чи психотерапія. Науковці провели експеримент.

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08:30 Аліменти на батьків — за яких умов діти мають платити

08:30 Росія хоче паузи у війні, щоб підготувати новий наступ

08:29 Коли бойова повістка вважається врученою — юристи відповіли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Податок на квартиру з кількома власниками — хто платить у 2025

08:15 Зарплати в Одесі у квітні — скільки у середньому платять містянам

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