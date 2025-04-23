Всеукраїнський день психолога — важливість професії та рівень зарплат в Україні

Психолог. Фото: Pexels

Сьогодні, 23 квітня, відзначається Всеукраїнський день психолога. Таку дату обрали не випадково, адже саме в цей день народився видатний український психолог Григорій Костюк. Він зробив величезний внесок у розвиток психології в Україні. Сьогодні психолог — це людина, без якої багато хто не уявляє життя. Вони ладні розставити думки по поличках та допомогти віднайти сенс життя, повірити в себе, полюбити світ, не втратити кохання й не тільки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому психолог такий важливий в житті людини

Життя часто підкидає нам ситуації, з якими важко впоратися самостійно. Психолог може допомогти розв'язати будь-яку проблему. Якщо раніше обговорювати негаразди з чужою людиною ще було в дивину, то зараз лікувати душу у психолога стало такою ж буденністю, як піти до стоматолога через болючий зуб.



Прийом у психолога. Фото: Pexels

Психологи працюють із пацієнтами, які приходять, аби зменшити занепокоєння, опрацювати певні переживання чи покращити якість життя. Є основні проблеми, з якими звертаються до спеціалістів:

нерозуміння власних емоцій — психолог допомагає розібратися у своїх почуттях, зрозуміти, що нормально, а що — ні. Такий спеціаліст допоможе побороти тривогу, депресію, стрес, горе чи гнів;

намагання поліпшити стосунки — психолог допоможе клієнтам покращити відносини з другою половинкою, друзями чи рідними. Терапія дає можливість зрозуміти та прибрати корінь конфліктів;

розвиток особистості — спеціаліст допомагає людям усвідомити та розвинути свої власні таланти чи потенціал. Психолог підкаже, як визначити свої цілі по життю;

робота з травмами та втратами — терапія допоможе пережити горе чи важкий період в житті. Психолог допомагає побороти емоційні наслідки травм.

Попит та заробітна плата психологів

Психотерапія набирає популярності у всьому світі. Та з початком повномасштабної війни в Україні питання допомоги таких фахівців стало ще гострішим. Травми, хвилювання, втрати, сльози та горе — це те, з чим стикнулись мільйони українців.

Деякі психологи після початку великої війни почали працювати безкоштовно. В Україні є кілька платформ, де можна отримати допомогу спеціаліста, навіть якщо ви не маєте змоги оплатити це. Також багато хто працює сам на себе, відкривши власний кабінет. На одному з найпопулярніших сайтів з пошуку роботи наразі є близько 250 незакритих вакансій для психологів. Середня заробітна плата по Україні для таких фахівців складає близько 20 тисяч гривень.

Заробітна плата психологів. Фото: скриншот

Недооцінювати роботу психолога не можна. Терапія витягнула з прірви тисячі розбитих душ. У момент, коли здається, що твоє життя позбавлене будь-якого сенсу та попереду вже буде тільки гірше, психолог стає тим самим ледь помітним промінчиком світла. Важливо лише вхопитися за нього.

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