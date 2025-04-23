Всеукраинский день психолога — важность профессии и уровень зарплат в Украине

Психолог. Фото: Pexels

Сегодня, 23 апреля, отмечается Всеукраинский день психолога. Такую дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день родился выдающийся украинский психолог Григорий Костюк. Он сделал огромный вклад в развитие психологии в Украине. Сегодня психолог — это человек, без которого многие не представляют жизни. Они могут расставить мысли по полочкам и помочь найти смысл жизни, поверить в себя, полюбить мир, не потерять любовь и не только.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Почему психолог так важен в жизни человека

Жизнь часто подбрасывает нам ситуации, с которыми трудно справиться самостоятельно. Психолог может помочь решить любую проблему. Если раньше обсуждать невзгоды с чужим человеком еще было в диковинку, то сейчас лечить душу у психолога стало такой же обыденностью, как пойти к стоматологу из-за больного зуба.

Прием у психолога. Фото: Pexels

Психологи работают с пациентами, которые приходят в терапию, чтобы уменьшить беспокойство, проработать определенные переживания или улучшить качество жизни. Есть основные проблемы, с которыми обращаются к специалистам:

непонимание собственных эмоций — психолог помогает разобраться в чувствах, понять, что нормально, а что — нет. Такой специалист поможет побороть тревогу, депрессию, стресс, горе или гнев;

попытки улучшить отношения — психолог помогает клиентам улучшить отношения со второй половинкой, друзьями или родными. Терапия дает возможность понять и убрать корень конфликтов;

развитие личности — специалист помогает людям осознать и развить свои собственные таланты или потенциал. Психолог подскажет, как определить свои цели по жизни;

работа с травмами и потерями — терапия помогает пережить горе или тяжелый период в жизни. Психолог помогает побороть эмоциональные последствия травм.

Спрос и заработная плата психологов

Психотерапия набирает популярность во всем мире. Но с началом полномасштабной войны в Украине вопрос помощи таких специалистов стал еще более острым. Травмы, волнения, потери, слезы и горе — это то, с чем столкнулись миллионы украинцев.

Некоторые психологи после начала большой войны начали работать бесплатно. В Украине есть несколько платформ, где можно получить помощь специалиста, даже если вы не можете оплатить это. Также многие работают сами на себя, открыв собственный кабинет. На одном из самых популярных сайтов по поиску работы сейчас есть около 250 незакрытых вакансий для психологов. Средняя заработная плата по Украине для таких специалистов составляет около 20 тысяч гривен.

Заработная плата психологов. Фото: скриншот

Недооценивать работу психолога нельзя. Терапия вытащила из пропасти тысячи разбитых душ. В момент, когда кажется, что твоя жизнь лишена всякого смысла и впереди уже будет только хуже, психолог становится тем самым едва заметным лучиком света. Важно только ухватиться за него.

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