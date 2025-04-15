Що краще допоможе при депресії — гроші чи психотерапія

Депресія у дівчини. Фото: Pexels

У Кенії американські економісти та психологи провели великий експеримент серед тих, у кого були ознаки депресії. Частина людей проходила курси психотерапії, а іншим — просто роздали кошти.

Новини.LIVE розповідають про неочікувані результати дослідження.

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Експерти вирішили провести дослідження в одному з найбідніших регіонів Кенії. Люди, які живуть там, часто страждають від психологічних проблем. В першу чергу йдеться про депресію та стрес.

У межах експерименту частині людей роздали по 500 доларів, що є досить суттєвою сумою для жителів Кенії. Іншим людям провели п'ятитижневий курс психотерапії. Решта отримала і гроші, і пройшла лікування. Всього в дослідженні взяли участь майже шість тисяч сімей.

Жінки у Кенії. Фото: Pexels

Вже через рік вчені здивували результатами. Більшість тих жителів Кенії, які отримали кошти, відкрили власний бізнес, збільшивши свої доходи. До того ж у них помітно зросло відчуття задоволення власним життям.

Покращився й матеріальний стан людей, які пройшли психотерапію, а також отримали кошти. Однак, цікаво, що їхні доходи зросли в середньому приблизно на третину менше, ніж у людей, яких не вчили жити, але просто допомогли фінансово.

Люди, які пройшли психотерапію, за рік не покращили своє матеріальне становище. До того ж, не зросло відчуття радості від життя. Єдине, на що вплинула психотерапія — підвищилась незадоволеність шлюбами.

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