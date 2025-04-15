Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Деньги или психолог — что реально помогает при депрессии arrow

Деньги или психолог — что реально помогает при депрессии

15 апреля 2025 14:05
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Что лучше поможет при депрессии — деньги или психотерапия
Депрессия у девушки. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

В Кении американские экономисты и психологи провели большой эксперимент среди тех, у кого были признаки депрессии. Часть людей проходила курсы психотерапии, а другим — просто раздали деньги.

Новини.LIVE рассказывают о неожиданных результатах исследования.

Реклама
Читайте также:

Что лучше — деньги или психотерапия

Эксперты решили провести исследование в одном из беднейших регионов Кении. Люди, которые живут там, часто страдают от психологических проблем. В первую очередь речь идет о депрессии и стрессе.

В рамках эксперимента части людей раздали по 500 долларов, что является достаточно существенной суммой для жителей Кении. Другим людям провели пятинедельный курс психотерапии. Остальные получили и деньги, и прошли лечение. Всего в исследовании приняли участие почти шесть тысяч семей.

Гроші чи психотерапія — у Кенії провели експеримент
Женщины в Кении. Фото: Pexels

Ученые удивили результатами. Большинство тех жителей Кении, которые получили средства, открыли собственный бизнес, увеличив свои доходы. К тому же у них заметно возросло чувство удовлетворения собственной жизнью.

Улучшилось и материальное состояние людей, которые прошли психотерапию, а также получили деньги. Однако, интересно, что их доходы выросли в среднем примерно на треть меньше, чем у людей, которых не учили жить, но просто помогли финансово.

Люди, которые прошли психотерапию, за год не улучшили свое материальное положение. К тому же, не возросло ощущение радости от жизни. Единственное, на что повлияла психотерапия — повысилась неудовлетворенность браками.

Напомним, ранее мы писали о том, какие методы есть, чтобы вдохновить самих себя. Именно так мыслят миллионеры и успешные люди.

Также мы сообщали о "зефирном" тесте, который провели в 1970-х годах. Он показал разнообразный характер детей.

психология деньги исследование психологическое состояние эксперимент
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:05 Депутат Киевсовета высказалась о "туалетных схемах" в столице

14:02 В Харьков завтра вернется тепло — прогноз погоды

13:47 ОПК в Украине вырос втрое с 2022 года — какое оружие изобрели

13:40 Новая ИИ-модель Google позволит людям понимать язык дельфинов

13:38 НАБУ разоблачило схему получения взяток за оценку участков

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

13:37 Розовые бабы прилетели на Одесчину — надолго ли

13:37 В Сильпо распродают товары за бесценок — на что действуют скидки

13:20 Налоговая знает, кто торгует в интернете — что ждет украинцев

13:18 Россия запустила по Украине более 50 ракет — сколько сбила ПВО

13:08 Помощь в 2,5 тыс. грн — кому предусмотрены выплаты в 2025 году

14:05 Депутат Киевсовета высказалась о "туалетных схемах" в столице

14:02 В Харьков завтра вернется тепло — прогноз погоды

13:47 ОПК в Украине вырос втрое с 2022 года — какое оружие изобрели

13:40 Новая ИИ-модель Google позволит людям понимать язык дельфинов

13:38 НАБУ разоблачило схему получения взяток за оценку участков

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

13:37 Розовые бабы прилетели на Одесчину — надолго ли

13:37 В Сильпо распродают товары за бесценок — на что действуют скидки

13:20 Налоговая знает, кто торгует в интернете — что ждет украинцев

13:18 Россия запустила по Украине более 50 ракет — сколько сбила ПВО

13:08 Помощь в 2,5 тыс. грн — кому предусмотрены выплаты в 2025 году

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил