Что лучше поможет при депрессии — деньги или психотерапия

Депрессия у девушки. Фото: Pexels

В Кении американские экономисты и психологи провели большой эксперимент среди тех, у кого были признаки депрессии. Часть людей проходила курсы психотерапии, а другим — просто раздали деньги.

Новини.LIVE рассказывают о неожиданных результатах исследования.

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Эксперты решили провести исследование в одном из беднейших регионов Кении. Люди, которые живут там, часто страдают от психологических проблем. В первую очередь речь идет о депрессии и стрессе.

В рамках эксперимента части людей раздали по 500 долларов, что является достаточно существенной суммой для жителей Кении. Другим людям провели пятинедельный курс психотерапии. Остальные получили и деньги, и прошли лечение. Всего в исследовании приняли участие почти шесть тысяч семей.

Женщины в Кении. Фото: Pexels

Ученые удивили результатами. Большинство тех жителей Кении, которые получили средства, открыли собственный бизнес, увеличив свои доходы. К тому же у них заметно возросло чувство удовлетворения собственной жизнью.

Улучшилось и материальное состояние людей, которые прошли психотерапию, а также получили деньги. Однако, интересно, что их доходы выросли в среднем примерно на треть меньше, чем у людей, которых не учили жить, но просто помогли финансово.

Люди, которые прошли психотерапию, за год не улучшили свое материальное положение. К тому же, не возросло ощущение радости от жизни. Единственное, на что повлияла психотерапия — повысилась неудовлетворенность браками.

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