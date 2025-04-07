Слова, які успішні люди повторюють собі щодня — можуть змінити і вас

Жінка надихнулась на роботу. Фото: freepik

Бувають періоди в житті, коли недостатньо мотивації і зовсім немає сили, щоб рухатись далі. Є безліч методів, щоб надихнути самих себе, один з найкращих — вислови успішних людей.

Новини.LIVE розповість про мотиваційні цитати успішних людей.

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Надихаючі цитати від успішних людей

"Рано вставай. Рано лягай. Багато працюй і себе просувай" (Арнольд Шварценеггер) — варто створити собі графік, якого ви будете дотримуватись і працювати над собою. Самодисципліна — запорука успіху.

Натхненна дівчина на роботі. Фото: freepik

"Все, що можна уявити — реально" (Пабло Пікассо) — якщо ви маєте мрію, хай навіть нездійснену, на перший погляд, потрібно вірити та робити бодай маленькі кроки, аби втілити її в життя.

"Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає" (Альберт Айнштайн) — якщо ви бажаєте лише стати багатим та успішним, ваші бажання швидше за все не здійсняться. Варто докладати зусилля і думати про цінності, які ви з цього отримаєте.

"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати" (Стів Джобс) — часто люди працюють десь лише заради грошей і зовсім не отримують задоволення від своєї роботи. Якщо ви будете дотримуватися такого правила, то будете нещасними. Знайдіть справу, яка вам до душі і тоді ви не будете працювати ні одного дня.

"Успіх — це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму" (Вінстон Черчилль) — майже ніколи усі плани та задуми не здійснюють з першого разу. Наберіться терпіння та витримки, аби не зійти зі шляху та рухатися до бажаного.

"Не варто хвилюватися. У світі немає нічого страшнішого за нас самих" (Туве Янссон) — часто ми не досягаємо бажаного через свої сумніви та страх. Відкиньте усі вагання та зробіть крок до своєї мети, адже все життя можна жалкувати про те, що ви так і не спробували.

Заряджений на успіх чоловік. Фото: freepik

"Коли все, здається, йде проти вас, пам’ятайте, що літак злітає проти вітру, а не з ним (Генрі Форд)" — навіть, коли вас ніхто не підтримує і не розділяє ваші погляди, працюйте. Це потрібно перш за все заради себе, аби отримати бажаний результат.

Якщо ви будете переглядати ці вислови кожного дня, ви самі себе мотивуватиме та рухатиметесь далі. Все залежить лише від ваших бажань, готовності працювати та покращувати своє життя.

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