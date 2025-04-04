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5 цитат, які заряджають на день краще за каву

4 квітня 2025 10:45
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Мотиваційні цитати на кожен день — топ 5 фраз
Дівчина сидить в телефоні. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Нерідко трапляються моменти, коли ми тільки прокинулись, а вже мріємо про закінчення цього дня і не маємо сили для роботи. Однак ситуацію можна виправити, варто лише приділити собі трохи часу та змотивувати себе.

Новини.LIVE розповість, які цитати корисно перечитувати кожен ранок.

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З яких фраз потрібно розпочинати свій ранок

Людям важливо вчасно почути потрібні слова, які мотивують та підтримують. Якщо нема кому їх сказати, вам допоможуть надихаючі цитати.

З яких фраз потрібно починати свій ранок
Дівчина зранку читає щось в телефоні. Фото: freepik
  • Той, хто не може виділити два-три дня особисто для себе, повинен бути названим рабом (Фрідріх Ніцше). 
  • Завжди обирайте найскладніший шлях — на ньому ви не зустрінете конкурентів (Шарль де Голль).
  • Якщо ви вважаєте, що навчання коштує дорого, спробуйте дізнатися, скільки коштує невігластво (Роберт Кійосакі).
  • Ви будете мати все, якщо не будете хвилюватися, кому дістануться нагороди за ваші заслуги (Бенджамін Франклін). 
  • Якщо ваша єдина ціль полягає в тому, щоб стати багатим, ви ніколи її не досягнете (Джон Девісон Рокфеллер). 

Способів мотивувати себе безліч. Можете поставити гарну надихаючу заставку на телефон, прочитати мотиваційну літературу, поспілкуватися з авторитетними людьми чи чітко поставити собі ціль і самостійно її досягати. 

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психологія емоції мотивація емоційне здоровʼя жіноча психологія

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11:14 У Харкові триває розбір завалів будинку після атаки БпЛА — фото

11:07 Мешканець Одещини наловив кефалі на 1,7 млн ​​грн

11:05 Ближче до влади — Цукерберг купив будинок біля Білого дому

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

10:50 Трампу радять не дзвонити Путіну без згоди на мир

10:49 Вибух авто у Дніпрі — ЗМІ назвали ім’я посадовця, що постраждав

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