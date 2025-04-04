Мотиваційні цитати на кожен день — топ 5 фраз

5 цитат, які заряджають на день краще за каву
Нерідко трапляються моменти, коли ми тільки прокинулись, а вже мріємо про закінчення цього дня і не маємо сили для роботи. Однак ситуацію можна виправити, варто лише приділити собі трохи часу та змотивувати себе.
Новини.LIVE розповість, які цитати корисно перечитувати кожен ранок.
З яких фраз потрібно розпочинати свій ранок
Людям важливо вчасно почути потрібні слова, які мотивують та підтримують. Якщо нема кому їх сказати, вам допоможуть надихаючі цитати.
- Той, хто не може виділити два-три дня особисто для себе, повинен бути названим рабом (Фрідріх Ніцше).
- Завжди обирайте найскладніший шлях — на ньому ви не зустрінете конкурентів (Шарль де Голль).
- Якщо ви вважаєте, що навчання коштує дорого, спробуйте дізнатися, скільки коштує невігластво (Роберт Кійосакі).
- Ви будете мати все, якщо не будете хвилюватися, кому дістануться нагороди за ваші заслуги (Бенджамін Франклін).
- Якщо ваша єдина ціль полягає в тому, щоб стати багатим, ви ніколи її не досягнете (Джон Девісон Рокфеллер).
Способів мотивувати себе безліч. Можете поставити гарну надихаючу заставку на телефон, прочитати мотиваційну літературу, поспілкуватися з авторитетними людьми чи чітко поставити собі ціль і самостійно її досягати.
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