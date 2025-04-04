Мотиваційні цитати на кожен день — топ 5 фраз

Дівчина сидить в телефоні. Фото: freepik

Нерідко трапляються моменти, коли ми тільки прокинулись, а вже мріємо про закінчення цього дня і не маємо сили для роботи. Однак ситуацію можна виправити, варто лише приділити собі трохи часу та змотивувати себе.

Новини.LIVE розповість, які цитати корисно перечитувати кожен ранок.

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Людям важливо вчасно почути потрібні слова, які мотивують та підтримують. Якщо нема кому їх сказати, вам допоможуть надихаючі цитати.

Дівчина зранку читає щось в телефоні. Фото: freepik

Той, хто не може виділити два-три дня особисто для себе, повинен бути названим рабом (Фрідріх Ніцше).

Завжди обирайте найскладніший шлях — на ньому ви не зустрінете конкурентів (Шарль де Голль).

Якщо ви вважаєте, що навчання коштує дорого, спробуйте дізнатися, скільки коштує невігластво (Роберт Кійосакі).

Ви будете мати все, якщо не будете хвилюватися, кому дістануться нагороди за ваші заслуги (Бенджамін Франклін).

Якщо ваша єдина ціль полягає в тому, щоб стати багатим, ви ніколи її не досягнете (Джон Девісон Рокфеллер).

Способів мотивувати себе безліч. Можете поставити гарну надихаючу заставку на телефон, прочитати мотиваційну літературу, поспілкуватися з авторитетними людьми чи чітко поставити собі ціль і самостійно її досягати.

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