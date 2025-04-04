Мотивационные цитаты на каждый день — топ 5 фраз

5 цитат, которые заряжают на день лучше кофе
Нередко случаются моменты, когда мы только проснулись, а уже мечтаем об окончании этого дня и не имеем сил для работы. Однако ситуацию можно исправить, стоит только уделить себе немного времени и смотивировать себя.
Новини.LIVE расскажет, какие цитаты полезно перечитывать каждое утро.
С каких фраз нужно начинать свое утро
Людям важно вовремя услышать нужные слова, которые мотивируют и поддерживают. Если некому их сказать, вам помогут вдохновляющие цитаты.
- Тот, кто не может выделить два-три дня лично для себя, должен быть назван рабом (Фридрих Ницше).
- Всегда выбирайте самый сложный путь — на нем вы не встретите конкурентов (Шарль де Голль).
- Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество (Роберт Кийосаки).
- Вы будете иметь все, если не будете волноваться, кому достанутся награды за ваши заслуги (Бенджамин Франклин).
- Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать богатым, вы никогда ее не достигнете (Джон Дэвисон Рокфеллер).
Способов мотивировать себя множество. Можете поставить хорошую вдохновляющую заставку на телефон, прочитать мотивационную литературу, пообщаться с авторитетными людьми или четко поставить себе цель и самостоятельно ее достигать.
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