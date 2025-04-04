Мотивационные цитаты на каждый день — топ 5 фраз

Девушка сидит в телефоне. Фото: freepik

Нередко случаются моменты, когда мы только проснулись, а уже мечтаем об окончании этого дня и не имеем сил для работы. Однако ситуацию можно исправить, стоит только уделить себе немного времени и смотивировать себя.

Новини.LIVE расскажет, какие цитаты полезно перечитывать каждое утро.

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Людям важно вовремя услышать нужные слова, которые мотивируют и поддерживают. Если некому их сказать, вам помогут вдохновляющие цитаты.

Девушка утром читает что-то в телефоне. Фото: freepik

Тот, кто не может выделить два-три дня лично для себя, должен быть назван рабом (Фридрих Ницше).

Всегда выбирайте самый сложный путь — на нем вы не встретите конкурентов (Шарль де Голль).

Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество (Роберт Кийосаки).

Вы будете иметь все, если не будете волноваться, кому достанутся награды за ваши заслуги (Бенджамин Франклин).

Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать богатым, вы никогда ее не достигнете (Джон Дэвисон Рокфеллер).

Способов мотивировать себя множество. Можете поставить хорошую вдохновляющую заставку на телефон, прочитать мотивационную литературу, пообщаться с авторитетными людьми или четко поставить себе цель и самостоятельно ее достигать.

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