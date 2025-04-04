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5 цитат, которые заряжают на день лучше кофе

4 апреля 2025 10:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Мотивационные цитаты на каждый день — топ 5 фраз
Девушка сидит в телефоне. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Нередко случаются моменты, когда мы только проснулись, а уже мечтаем об окончании этого дня и не имеем сил для работы. Однако ситуацию можно исправить, стоит только уделить себе немного времени и смотивировать себя.

Новини.LIVE расскажет, какие цитаты полезно перечитывать каждое утро.

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Людям важно вовремя услышать нужные слова, которые мотивируют и поддерживают. Если некому их сказать, вам помогут вдохновляющие цитаты.

З яких фраз потрібно починати свій ранок
Девушка утром читает что-то в телефоне. Фото: freepik
  • Тот, кто не может выделить два-три дня лично для себя, должен быть назван рабом (Фридрих Ницше).
  • Всегда выбирайте самый сложный путь — на нем вы не встретите конкурентов (Шарль де Голль).
  • Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество (Роберт Кийосаки).
  • Вы будете иметь все, если не будете волноваться, кому достанутся награды за ваши заслуги (Бенджамин Франклин).
  • Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать богатым, вы никогда ее не достигнете (Джон Дэвисон Рокфеллер).

Способов мотивировать себя множество. Можете поставить хорошую вдохновляющую заставку на телефон, прочитать мотивационную литературу, пообщаться с авторитетными людьми или четко поставить себе цель и самостоятельно ее достигать.

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10:29 Трамп и Маск встали на защиту Ле Пен после запрета идти на выборы

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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