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Що шкодить нашій сексуальності — 5 речей, які ми ігноруємо

3 квітня 2025 18:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що руйнує жіночу сексуальність — помилки, які роблять майже усі
Красива жінка. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Часто красиві, доглянуті та розумні жінки дуже невпевнені в собі та приховують свою сексуальність та харизматичність. Варто бути сміливою та дбати про свої бажання, тоді ви матимете ефектний вигляд, перед яким не встоїть жоден чоловік.

Сексолог Тетяна Третяк в Instagram назвала найпоширеніші помилки жінок, які руйнують їхню сексуальність.

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Ви занадто правильні

Якщо ви завжди скромна, зручна та вихована, відкиньте це на задній план. Сексолог стверджує, що сексуальність не любить жорстких рамок, адже вона — свобода. Варто дати собі дозвіл на сміливість хоча б у думках.

Які помилки шкодять жіночій сексуальності
Приваблива жінка. Фото: freepik

Не відчуваєте свого тіла

Ви не зможете отримувати насолоду, якщо не будете відчувати своє тіло. Спорт, танці чи дотики пробудять вас. Варто робити речі, від яких ваше тіло буде просто кайфувати.

Живете у голові, а не в тілі

Якщо ви постійно думаєте, чи маєте ви правильний вибір або що про вас подумають інші, це вимикає вашу чуттєвість. Тетяна Третяк наголосила, що сексуальність живе в моменті, тому потрібно вимкнути контроль та увімкнути відчуття.

Не приймете себе

Якщо вам не подобається ваше тіло, ви автоматично передаєте це відчуття чоловіку. Найсильніший афродизіак — це любов до себе. Тому щодня ставайте пере дзеркалом і називайте три речі, які вам подобаються у собі.

Помилки жінок, які руйнують сексуальність
Красива жінка в гармонії з собою. Фото: freepik

Живете для інших

Коли ви постійно хочете догодити іншим, у вас просто не залишається енергії для себе та насолоди. Поставте себе на перше місце та робіть те, що приносить вам задоволення.

Запам'ятайте, головне — це гармонія з собою, своїм тілом та внутрішнім світом. Як тільки ви будете любити себе, приділяти собі час та станете впевненішою, з вас випромінюватиметься сексуальність.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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