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Хто викликає більший стрес у жінки — діти чи чоловік

1 квітня 2025 22:19
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що більше виснажує жінку — материнство чи шлюб
Роздратована жінка. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Зазвичай у родині жінка тягне на собі виховання дітей, побутові справи та стосунки з чоловіком. Це дуже втомлює, адже догодити усім — нереально, тому варто віднайти баланс, аби не накрила хвиля стресу.

Новини.LIVE розповість, хто викликає більший стрес у жінки і що з цим робити. 

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Що більше виснажує жінку

Фахівці провели опитування серед 7000 одружених жінок і запитали про те, через що вони найбільше стресують. З'ясувалося, що мама оцінює рівень щоденного стресу на 8,5 з 10 і більшість жінок (46%) відповіло, що причиною цього є їхній чоловік, а не діти. 

Чому жінку виснажує материнство
Засмучена жінка. Фото: freepik

Крім того, жінки розповіли, що їм бракує часу, аби зробити за день всю заплановану роботу, а часу для себе й поготів. Також є проблема з розподілом обов'язків з чоловіком, адже майже всю домашню роботу та виховання дітей жінка бере на себе. А кожна п'ята жінка, яка має дітей, наголосила, що головна причина стресу — відсутність допомоги з боку чоловіка. 

Як чоловіки можуть допомогти

Однак цим проблемам є доволі просте вирішення, але для цього потрібні зусилля чоловіка:

Допомога по дому 

Чоловіки можуть хоча б кілька разів на себе взяти хатню роботу, зокрема, прибирання, прання чи приготування їжі. Не варто чекати, поки ваша дружина попросить сама, потрібно діяти без цього.

Проведення часу з дітьми

Діти дружини так само її, як і ваші, тому не можна дозволяти, аби всі обов'язки були лише на ній. Заберіть дітей, аби ваша кохана могла відпочити, приділити час собі чи зустрітись з подружками. Таким чином покращиться її емоційний стан, а від цього неабияк залежить атмосфера та наповнення стосунків.

Хто викликає більший стрес у жінки
Батько проводить час з дітьми. Фото: freepik

Емоційна підтримка

Говоріть зі своєю дружиною, слухайте її, робіть компліменти та запитуйте, як в неї пройшов день. Дуже важливо підтримувати її в складні моменти та показувати що ви поруч.

Романтика та увага

Не забувайте бачити у своїй дружині ту дівчину, якою вона була, коли ви тільки познайомились. Допоможіть їй так почуватися, робіть їй подарунки, запрошуйте на побачення та залишайте записки з приємними словами. Це потрібно робити, навіть якщо ви разом вже багато років. Таким чином ви зможете зберегти свої стосунки та підтримувати вогник пристрасті. 

Отже, чоловікам завжди потрібно зважати на ментальний стан своєї половинки та запитувати її про самопочуття. Допомога ніколи не зайва, а обов'язки завжди повинні бути чесно розділені. 

Раніше ми писали, що робити, аби перестати заїдати стрес.

Також ми повідомляли, чому різко може змінюватися настрій і що з цим робити.  

діти психологія стрес емоції чоловік

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