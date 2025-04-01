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Кто вызывает больший стресс у женщины — дети или муж

1 апреля 2025 22:19
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что больше истощает женщину — материнство или брак
Раздраженная женщина. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Обычно в семье женщина тянет на себе воспитание детей, бытовые дела и отношения с мужем. Это очень утомляет, ведь угодить всем — нереально, поэтому стоит найти баланс, чтобы не накрыла волна стресса.

Новини.LIVE расскажет, кто вызывает больший стресс у женщины и что с этим делать.

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Что больше истощает женщину

Специалисты провели опрос среди 7000 замужних женщин и спросили о том, из-за чего они больше всего стрессируют. Выяснилось, что мама оценивает уровень ежедневного стресса на 8,5 из 10 и большинство женщин (46%) ответило, что причиной этого является их муж, а не дети.

Чому жінку виснажує материнство
Расстроенная женщина. Фото: freepik

Кроме того, женщины рассказали, что им не хватает времени, чтобы сделать за день всю запланированную работу, а времени для себя и подавно. Также есть проблема с распределением обязанностей с мужем, ведь почти всю домашнюю работу и воспитание детей женщина берет на себя. А каждая пятая женщина, которая имеет детей, отметила, что главная причина стресса — отсутствие помощи со стороны мужчины.

Как мужчины могут помочь

Однако этим проблемам есть довольно простое решение, но для этого нужны усилия мужчины:

Помощь по дому

Мужчины могут хотя бы несколько раз на себя взять домашнюю работу, в частности, уборку, стирку или приготовление пищи. Не стоит ждать, пока ваша жена попросит сама, нужно действовать без этого.

Проведение времени с детьми

Дети жены так же ее, как и ваши, поэтому нельзя позволять, чтобы все обязанности были только на ней. Заберите детей, чтобы ваша любимая могла отдохнуть, уделить время себе или встретиться с подружками. Таким образом улучшится ее эмоциональное состояние, а от этого изрядно зависит атмосфера и наполнение отношений.

Хто викликає більший стрес у жінки
Отец проводит время с детьми. Фото: freepik

Эмоциональная поддержка

Говорите со своей женой, слушайте ее, делайте комплименты и спрашивайте, как у нее прошел день. Очень важно поддерживать ее в сложные моменты и показывать что вы рядом.

Романтика и внимание

Не забывайте видеть в своей жене ту девушку, какой она была, когда вы только познакомились. Помогите ей так чувствовать себя, делайте ей подарки, приглашайте на свидания и оставляйте записки с приятными словами. Это нужно делать даже если вы вместе уже много лет. Таким образом вы сможете сохранить свои отношения и поддерживать огонек страсти.

Итак, мужчинам всегда нужно учитывать ментальное состояние своей половинки и спрашивать ее о самочувствии. Помощь никогда не лишняя, а обязанности всегда должны быть честно разделены.

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дети психология стресс эмоции муж

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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