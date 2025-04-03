Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Что вредит нашей сексуальности — 5 вещей, которые мы игнорируем arrow

Что вредит нашей сексуальности — 5 вещей, которые мы игнорируем

3 апреля 2025 18:50
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что разрушает женскую сексуальность — ошибки, которые совершают почти все
Красивая женщина. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Часто красивые, ухоженные и умные женщины очень неуверенны в себе и скрывают свою сексуальность. Стоит быть смелой и заботиться о своих желаниях, тогда вы будете иметь эффектный вид, перед которым не устоит ни один мужчина.

Сексолог Татьяна Третьяк в Instagram назвала самые распространенные ошибки женщин, которые разрушают их сексуальность.

Читайте также:

Какие ошибки вредят женской сексуальности

Вы слишком правильные

Если вы всегда скромная, удобная и воспитанная, отбросьте это на задний план. Сексолог утверждает, что сексуальность не любит жестких рамок, ведь она — свобода. Стоит дать себе разрешение на смелость хотя бы в мыслях.

Які помилки шкодять жіночій сексуальності
Привлекательная женщина. Фото: freepik

Не чувствуете своего тела

Вы не сможете получать наслаждение, если не будете чувствовать свое тело. Спорт, танцы или прикосновения пробудят вас. Стоит делать вещи, от которых ваше тело будет просто кайфовать.

Живете в голове, а не в теле

Если вы постоянно думаете, имеете ли вы правильный выбор или что о вас подумают другие, это выключает вашу чувственность. Татьяна Третьяк отметила, что сексуальность живет в моменте, поэтому нужно выключить контроль и включить ощущения.

Не примете себя

Если вам не нравится ваше тело, вы автоматически передаете это ощущение мужчине. Самый сильный афродизиак — это любовь к себе. Поэтому ежедневно становитесь перед зеркалом и называйте три вещи, которые вам нравятся в себе.

Помилки жінок, які руйнують сексуальність
Красивая женщина в гармонии с собой. Фото: freepik

Живете для других

Когда вы постоянно хотите угодить другим, у вас просто не остается энергии для себя и наслаждения. Поставьте себя на первое место и делайте то, что приносит вам удовольствие.

Запомните, главное — это гармония с собой, своим телом и внутренним миром. Как только вы будете любить себя, уделять себе время и станете увереннее, из вас будет излучаться сексуальность.

Ранее мы писали, как бороться с внутренним критиком, который не дает покоя.

Также мы сообщали, какая причина того, что красивые женщины остаются одинокими.

психология женщины красота интересные факты женская психология

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:30 В Киеве снова работает линия метро, где под поезд попала женщина

19:10 II группа инвалидности — какие льготы доступны украинцам в апреле

19:10 Брендовые духи из Украины в Молдову — канал перекрыт

19:05 Ждать ли похолодания — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

19:05 Овощи еще будут дорогими — когда снизятся цены

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

19:00 Заседание Киевсовета провел Кличко — главные итоги

18:56 Экс-игрок НБА был в окружении в Бахмуте и помогает Силам обороны

18:35 Как изменились доходы первого вице-мэра Одессы за последний год

18:07 В Киеве закрыли ряд станций метро — женщина попала под поезд

18:05 Война финансов — сколько денег дали Украине США и Европа

19:30 В Киеве снова работает линия метро, где под поезд попала женщина

19:10 II группа инвалидности — какие льготы доступны украинцам в апреле

19:10 Брендовые духи из Украины в Молдову — канал перекрыт

19:05 Ждать ли похолодания — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

19:05 Овощи еще будут дорогими — когда снизятся цены

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

19:00 Заседание Киевсовета провел Кличко — главные итоги

18:56 Экс-игрок НБА был в окружении в Бахмуте и помогает Силам обороны

18:35 Как изменились доходы первого вице-мэра Одессы за последний год

18:07 В Киеве закрыли ряд станций метро — женщина попала под поезд

18:05 Война финансов — сколько денег дали Украине США и Европа

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля 2025

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

Text

17:54 Заявление Зеленского о мире и давлении на РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Перемирие с РФ и жесткий ответ Трампу — эфир День.LIVE

Text

12:00 Марк Рютте и Марко Рубио выступают с заявлением — прямой эфир

Text

10:45 Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе — прямой эфир

Text

08:00 У Зеленского подтвердили переговоры с НАТО — эфир Ранок.LIVE

2 апреля 2025
Text

23:00 Трамп подписывает закон о новых пошлинах — прямой эфир

Text

17:50 Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

1 апреля 2025
Text

17:50 Украина рассматривает новое соглашение с США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

29 марта 2025

Билецкий рассказал, почему не хочет получать звание генерала

27 марта 2025

Налог на недвижимость — о чем узнали украинцы в письме от ГНС