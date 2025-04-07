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Цитаты, которые помогают мыслить как миллионеры — учат новому

7 апреля 2025 12:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Слова, которые успешные люди повторяют себе каждый день — могут изменить и вас
Женщина вдохновилась на работу. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Бывают периоды в жизни, когда недостаточно мотивации и совсем нет силы, чтобы двигаться дальше. Есть множество методов, чтобы вдохновить самих себя, один из лучших — высказывания успешных людей.

Новини.LIVE расскажет о мотивационных цитатах успешных людей.

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Вдохновляющие цитаты от успешных людей

"Рано вставай рано. Рано ложись. Много работай и себя продвигай" (Арнольд Шварценеггер) — стоит создать себе график, которого вы будете придерживаться и работать над собой. Самодисциплина — залог успеха.

Мотиваційні цитати на кожен день від успішних людей
Вдохновленная девушка на работе. Фото: freepik

"Все, что можно представить — реально" (Пабло Пикассо) — если у вас есть мечта, пусть даже несбыточная, на первый взгляд, нужно верить и делать хотя бы маленькие шаги, чтобы воплотить ее в жизнь.

"Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает" (Альберт Айнштайн) — если вы хотите только стать богатым и успешным, ваши желания скорее всего не осуществятся. Стоит прилагать усилия и думать о ценностях, которые вы из этого получите.

"Единственный способ делать свою работу хорошо — это любить ее. Если ты еще не нашел свое любимое дело, продолжай искать" (Стив Джобс) — часто люди работают где-то только ради денег и совсем не получают удовольствия от своей работы. Если вы будете придерживаться такого правила, то будете несчастными. Найдите дело, которое вам по душе и тогда вы не будете работать ни одного дня.

"Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма" (Уинстон Черчилль) — почти никогда все планы и замыслы не осуществляют с первого раза. Наберитесь терпения и выдержки, чтобы не сойти с пути и двигаться к желаемому.

"Не стоит волноваться. В мире нет ничего страшнее нас самих" (Туве Янссон) — часто мы не достигаем желаемого из-за своих сомнений и страха. Отбросьте все колебания и сделайте шаг к своей цели, ведь всю жизнь можно сожалеть о том, что вы так и не попробовали.

Надихаючі цитати від успішних людей
Заряженный на успех человек. Фото: freepik

"Когда все, кажется, идет против вас, помните, что самолет взлетает против ветра, а не с ним" (Генри Форд) — даже, когда вас никто не поддерживает и не разделяет ваши взгляды, работайте. Это нужно прежде всего ради себя, чтобы получить желаемый результат.

Если вы будете просматривать эти высказывания каждый день, вы сами себя будете мотивировать и двигаться дальше. Все зависит только от ваших желаний, готовности работать и улучшать свою жизнь.

Ранее мы писали, какие цитаты заряжают на день лучше кофе.

Также мы сообщали, как бороться с внутренним критиком, который не дает покоя.

психология успех интересные факты мотивация цитаты
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13:18 Трамп поставил под сомнение стабильность биткоина — что случилось

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

13:15 Из колонии утеплял фасады одесситов — как зарабатывал осужденный

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