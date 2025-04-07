Дивний експеримент з дітьми в 1972 — які висновки зробили психологи

Спеціаліст займається з дитиною. Фото: freepik

Різні психологічні тести з дітьми та дорослими фахівці проводять регулярно. Таким чином можна дізнатися характер людини, розкрити її життєві цілі чи бажання, а також перевірити стриманість чи навпаки — нестерпність.

Новини.LIVE розповість що таке "зефірний тест" і як він може допомогти дітям.

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Зефірний тест

Зефірний тест вперше провели у 1970-х роках. Тоді група дослідників провела експеримент з дітьми, в якому їм пропонували отримати один зефір зараз, або трохи зачекати і нагорода подвоїться. Коли вчені прослідкували за долею цих людей, то помітили, що терплячі діти виросли зібранішими і склали тести краще, ніж ті, хто не хотів чекати. А в дорослому віці люди, які відмовилися від одного частування зефіром на користь двох краще адаптувались у суспільстві та досягти у житті більшого.

Дитина працює з психологом. Фото: freepik

Фахівці вважають, що саме самоконтроль дозволив терплячим дітям досягти у житті більшого, ніж менш дисциплінованим учасникам експерименту. На їхню думку, вміння відмовлятися від миттєвого задоволення заради чогось важливішого у майбутньому, стало вирішальним фактором. А самоконтроль та силу волі оголосили рисами, які визначають життєвий успіх.

Чи справді самоконтроль важливий для успіху

Є кілька причин вважати, що самоконтроль допомагає людям досягти у житті більшого. Насамперед ті, хто вміє себе контролювати, менше схильні до імпульсивних та необдуманих вчинків, які можуть негативно вплинути на життя чи зіпсувати його. До прикладу, вони рідше набувають шкідливих звичок, купують непотрібні речі чи вступають у сумнівні стосунки. Крім того, такі люди легше концентруються на заняттях, які потребують розумових зусиль, тому можуть виконувати складніші завдання.

Чоловік виконує роботу за комп'ютером. Фото: freepik

Зараз багато дослідників досі вивчають техніку та результативність "зефірного тесту" та досі не зійшлись на одній думці та не зробили одних висновків. Однак, одне вони виокремили точно — аби отримати більшого, варто бути терплячим та стриманим.

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