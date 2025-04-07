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Психологи провели важный тест с детьми в 1972 – что он показал

7 апреля 2025 10:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Странный эксперимент с детьми в 1972 — какие выводы сделали психологи
Специалист занимается с ребенком. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Различные психологические тесты с детьми и взрослыми специалисты проводят регулярно. Таким образом можно узнать характер человека, раскрыть ее жизненные цели или желания, а также проверить сдержанность или наоборот — невыносимость.

Новини.LIVE расскажет что такое "зефирный тест" и как он может помочь детям.

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Зефирный тест

Зефирный тест впервые провели в 1970-х годах. Тогда группа исследователей провела эксперимент с детьми, в котором им предлагали получить один зефир сейчас, или немного подождать и награда удвоится. Когда ученые проследили за судьбой этих людей, то заметили, что терпеливые дети выросли более собранными и сдали тесты лучше, чем те, кто не хотел ждать. А во взрослом возрасте люди, которые отказались от одного угощения зефиром в пользу двух лучше адаптировались в обществе и достигли в жизни большего.

Що таке зефірний тест і як його проводити
Ребенок работает с психологом. Фото: freepik

Специалисты считают, что именно самоконтроль позволил терпеливым детям достичь в жизни большего, чем менее дисциплинированным участникам эксперимента. По их мнению, умение отказываться от сиюминутного удовольствия ради чего-то более важного в будущем, стало решающим фактором. А самоконтроль и силу воли объявили чертами, которые определяют жизненный успех.

Действительно ли самоконтроль важен для успеха

Есть несколько причин считать, что самоконтроль помогает людям достичь в жизни большего. Прежде всего те, кто умеет себя контролировать, меньше склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, которые могут негативно повлиять на жизнь или испортить ее. К примеру, они реже приобретают вредные привычки, покупают ненужные вещи или вступают в сомнительные отношения. Кроме того, такие люди легче концентрируются на занятиях, требующих умственных усилий, поэтому могут выполнять более сложные задачи.

Чи справді самоконтроль важливий для успіху
Мужчина выполняет работу за компьютером. Фото: freepik

Сейчас многие исследователи до сих пор изучают технику и результативность "зефирного теста" и до сих пор не сошлись во мнении и не сделали одних выводов. Однако, одно они выделили точно — чтобы получить большего, стоит быть терпеливым и сдержанным.

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