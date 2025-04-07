Странный эксперимент с детьми в 1972 — какие выводы сделали психологи

Специалист занимается с ребенком. Фото: freepik

Различные психологические тесты с детьми и взрослыми специалисты проводят регулярно. Таким образом можно узнать характер человека, раскрыть ее жизненные цели или желания, а также проверить сдержанность или наоборот — невыносимость.

Новини.LIVE расскажет что такое "зефирный тест" и как он может помочь детям.

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Зефирный тест

Зефирный тест впервые провели в 1970-х годах. Тогда группа исследователей провела эксперимент с детьми, в котором им предлагали получить один зефир сейчас, или немного подождать и награда удвоится. Когда ученые проследили за судьбой этих людей, то заметили, что терпеливые дети выросли более собранными и сдали тесты лучше, чем те, кто не хотел ждать. А во взрослом возрасте люди, которые отказались от одного угощения зефиром в пользу двух лучше адаптировались в обществе и достигли в жизни большего.

Ребенок работает с психологом. Фото: freepik

Специалисты считают, что именно самоконтроль позволил терпеливым детям достичь в жизни большего, чем менее дисциплинированным участникам эксперимента. По их мнению, умение отказываться от сиюминутного удовольствия ради чего-то более важного в будущем, стало решающим фактором. А самоконтроль и силу воли объявили чертами, которые определяют жизненный успех.

Действительно ли самоконтроль важен для успеха

Есть несколько причин считать, что самоконтроль помогает людям достичь в жизни большего. Прежде всего те, кто умеет себя контролировать, меньше склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, которые могут негативно повлиять на жизнь или испортить ее. К примеру, они реже приобретают вредные привычки, покупают ненужные вещи или вступают в сомнительные отношения. Кроме того, такие люди легче концентрируются на занятиях, требующих умственных усилий, поэтому могут выполнять более сложные задачи.

Мужчина выполняет работу за компьютером. Фото: freepik

Сейчас многие исследователи до сих пор изучают технику и результативность "зефирного теста" и до сих пор не сошлись во мнении и не сделали одних выводов. Однако, одно они выделили точно — чтобы получить большего, стоит быть терпеливым и сдержанным.

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