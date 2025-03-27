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С каким цветом глаз рождаются гении — правда от генетика

27 марта 2025 09:30
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Гении чаще имеют этот цвет глаз — мнение генетика
Дети с разным цветом глаз. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

У людей есть множество разнообразных оттенков цвета глаз. Некоторые встречаются очень часто, некоторые — наоборот. Однако многие верят в мнение, что от цвета глаз зависит судьба новорожденного ребенка, в частности, научные возможности.

Новини.LIVE расскажет, действительно ли цвет глаз имеет отношение к научной карьере человека.

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В Американской академии офтальмологии сообщили, что самым редким цветом глаз в мире считается зеленый. По данным академии, только 9% людей имеют зеленые глаза, тогда как 45% — карие, 18% — светло-карие, а еще 27% — голубые.

Однако после многих исследований ученые пришли к выводу, что сам по себе цвет глаз отнюдь не определяет гениальность человека. Однако некоторые эксперименты заставили думать, что люди со светлыми глазами (голубые, серые, зеленые) больше склонны к аналитическому мышлению, глубокой концентрации и стратегическому планированию. В то время как карие глаза чаще ассоциируются с креативностью, эмоциональной интуицией и быстрой реакцией.

На шо впливає колір очей
Голубой цвет глаз у ребенка. Фото: freepik

Еще с уроков биологии нам известно, что цвет глаз ребенка зависит от цвета глаз его родителей и это простая генетика. Например, двое родителей с голубыми глазами могут родить кареглазого ребенка.

В большинстве случаев люди имеют одинаковый цвет глаз на протяжении всей жизни. Глаза голубоглазого ребенка могут потемнеть в первый год или даже в первые несколько лет, но в дальнейшем цвет не меняется.

З яким кольором очей народжуються генії
Ребенок с карим цветом глаз. Фото: freepik

Таким образом, настоящая гениальность зависит от комбинации генетики, среды, образования и нейропластичности мозга, а не от цвета глаз. Многие гении имели как светлые, так и темные глаза — например, у Айнштейна были карие, а у Николы Тесла — светлые.

Ранее мы писали, какой возраст женщины лучше всего подходит, чтобы родить умного ребенка.

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психология глаза генетика цвет глаз гений

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13:10 Перерасчет субсидий в марте — у кого изменится сумма помощи

13:08 Динамо получило серьезное усиление перед следующим матчем УПЛ

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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