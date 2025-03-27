Генії частіше мають цей колір очей — думка генетика

Діти з різним кольором очей. Фото: freepik

У людей є безліч різноманітних відтінків кольору очей. Деякі зустрічаються дуже часто, деякі — навпаки. Проте чимало людей вірять в те, що від кольору очей залежить доля новонародженої дитини, зокрема наукові можливості.

Новини.LIVE розповість, чи дійсно колір очей має стосунок до наукової кар'єри людини.

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На що впливає колір очей

В Американській академії офтальмології повідомили, що найрідкіснішим кольором очей у світі вважається зелений. За даними академії, лише 9% людей мають зелені очі, тоді як 45% — карі, 18% — світло-карі, а ще 27% — блакитні.

Однак після багатьох досліджень вчені дійшли висновку, що сам по собі колір очей аж ніяк не визначає геніальність людини. Проте деякі експерименти змусили думати, що люди зі світлими очима (блакитні, сірі, зелені) більше схильні до аналітичного мислення, глибокої концентрації та стратегічного планування. У той час як карі очі частіше асоціюються з креативністю, емоційною інтуїцією та швидкою реакцією.

Блакитний колір очей в дитини. Фото: freepik

Ще з уроків біології нам відомо, що колір очей дитини залежить від кольору очей її батьків і це проста генетика. Наприклад, двоє батьків з блакитними очима можуть народити карооку дитину.

У більшості випадків люди мають однаковий колір очей протягом усього життя. Очі блакитноокої дитини можуть потемніти в перший рік або навіть у перші кілька років, але надалі колір не змінюється.

Дитина з карим кольором очей. Фото: freepik

Отже, справжня геніальність залежить від комбінації генетики, середовища, освіти та нейропластичності мозку, а не кольору очей. Багато геніїв мали як світлі, так і темні очі — наприклад, Айнштайн мав карі, а Нікола Тесла — світлі.

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