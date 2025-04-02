Как распознать аутизм на раннем этапе — главные признаки до года

Ребенок занимается на занятии. Фото: freepik

В среду, 2 апреля, Всемирный день распространения информации об аутизме. В Украине, да и по всему миру, в последнее время стали все больше говорить об расстройство аутистического спектра. Для многих родителей такой диагноз у их детей звучит как приговор, но не стоит делать из этого катастрофу, ведь если начать своевременную коррекцию, то возможно в будущем ребенок будет мало чем отличаться от сверстников.

Пообщавшись со специалистами, Новини.LIVE расскажет о главных признаках аутизма у годовалых малышей.

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Как определить аутизм у ребенка

Специалисты рассказывают, что в природе нет двух детей, у которых аутизм проявляется одинаково, ведь каждый случай уникален со своими нюансами. Однако признаки РАС могут быть похожими, среди них:

малыш избегает контакта глазами;

отсутствует комплекс оживления, ребенок не радуется, когда родители берут на руки;

младенец не реагирует, когда произносят его имя;

плачет монотонно и без эмоциональной окраски;

не реагирует на яркие игрушки или предметы, не тянется к ним;

ребенок малоподвижен и не просится в объятия.

Малыш играется. Фото: freepik

Родители, которые воспитывают первенца и ранее не сталкивались с расстройствами аутистического спектра, могут не сразу заметить эти признаки. Им трудно отличить норму и определить аутизм в детей до одного года. Однако все вышеупомянутое должно насторожить родителей еще в раннем детстве.

Если вы заметили первые признаки, не стоит паниковать, ведь их наличие не означает, что у ребенка непременно аутизм. Стоит сразу обратиться к врачу для комплексного обследования и заниматься с малышом.

Стоит отметить, что диагноз "аутизм" в Украине обычно ставят после трех лет. Именно в этом возрасте расстройство проявляется на уровне поведенческих и коммуникативных особенностей.

Девочка составляет пазлы. Фото: freepik

Даже опытные профессионалы не берутся шокировать родителей диагнозом РАС до 2-х лет, хотя уже после 1 года можно увидеть элементы аутичного поведения и начать комплексную работу. Запомните, что главное при аутизме — своевременно обратиться к специалистам. Лучше лишний раз проверить, чем запустить процесс и не заниматься с ребенком.

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