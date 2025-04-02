Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Признаки аутизма в один год — на что обратить внимание родителям arrow

Признаки аутизма в один год — на что обратить внимание родителям

2 апреля 2025 09:30
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как распознать аутизм на раннем этапе — главные признаки до года
Ребенок занимается на занятии. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

В среду, 2 апреля, Всемирный день распространения информации об аутизме. В Украине, да и по всему миру, в последнее время стали все больше говорить об расстройство аутистического спектра. Для многих родителей такой диагноз у их детей звучит как приговор, но не стоит делать из этого катастрофу, ведь если начать своевременную коррекцию, то возможно в будущем ребенок будет мало чем отличаться от сверстников.

Пообщавшись со специалистами, Новини.LIVE расскажет о главных признаках аутизма у годовалых малышей.

Читайте также:

Как определить аутизм у ребенка

Специалисты рассказывают, что в природе нет двух детей, у которых аутизм проявляется одинаково, ведь каждый случай уникален со своими нюансами. Однако признаки РАС могут быть похожими, среди них:

  • малыш избегает контакта глазами;
  • отсутствует комплекс оживления, ребенок не радуется, когда родители берут на руки;
  • младенец не реагирует, когда произносят его имя;
  • плачет монотонно и без эмоциональной окраски;
  • не реагирует на яркие игрушки или предметы, не тянется к ним;
  • ребенок малоподвижен и не просится в объятия.
Як визначити аутизм у дитини
Малыш играется. Фото: freepik

Родители, которые воспитывают первенца и ранее не сталкивались с расстройствами аутистического спектра, могут не сразу заметить эти признаки. Им трудно отличить норму и определить аутизм в детей до одного года. Однако все вышеупомянутое должно насторожить родителей еще в раннем детстве.

Если вы заметили первые признаки, не стоит паниковать, ведь их наличие не означает, что у ребенка непременно аутизм. Стоит сразу обратиться к врачу для комплексного обследования и заниматься с малышом.

Стоит отметить, что диагноз "аутизм" в Украине обычно ставят после трех лет. Именно в этом возрасте расстройство проявляется на уровне поведенческих и коммуникативных особенностей.

Ранні ознаки аутизму у малюків
Девочка составляет пазлы. Фото: freepik

Даже опытные профессионалы не берутся шокировать родителей диагнозом РАС до 2-х лет, хотя уже после 1 года можно увидеть элементы аутичного поведения и начать комплексную работу. Запомните, что главное при аутизме — своевременно обратиться к специалистам. Лучше лишний раз проверить, чем запустить процесс и не заниматься с ребенком.

Ранее мы писали, что советует психолог, если ребенка с РАС буллят в школе.

Также мы сообщали, что врач Комаровский назвал главную проблему с которой сталкиваются дети с РАС в Украине.

дети психология как выбрать психолога родители аутизм

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:31 Россия запустила по Украине 74 дрона — сколько уничтожено

09:29 Часть Одесской области осталась без воды на сутки

09:18 В больнице умер мужчина, раненный во время атаки РФ на Сумы

09:11 Оккупанты расширяют плацдарм на Луганщине — какова цель Кремля

09:05 Цена жилья у моря — где самые высокие штрафы за школьные прогулы

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:54 Дикие обитатели Чернобыля — новые уникальные кадры из фотоловушек

08:50 Доставка газа — кто из пенсионеров может не платить в 2025 году

08:36 Зеленский призвал США усилить санкции против России

08:33 Сенат США подготовил санкции против РФ за войну в Украине, — СМИ

08:32 Динамо платит Шовковскому "наименьшую" зарплату в УПЛ — детали

09:31 Россия запустила по Украине 74 дрона — сколько уничтожено

09:29 Часть Одесской области осталась без воды на сутки

09:18 В больнице умер мужчина, раненный во время атаки РФ на Сумы

09:11 Оккупанты расширяют плацдарм на Луганщине — какова цель Кремля

09:05 Цена жилья у моря — где самые высокие штрафы за школьные прогулы

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:54 Дикие обитатели Чернобыля — новые уникальные кадры из фотоловушек

08:50 Доставка газа — кто из пенсионеров может не платить в 2025 году

08:36 Зеленский призвал США усилить санкции против России

08:33 Сенат США подготовил санкции против РФ за войну в Украине, — СМИ

08:32 Динамо платит Шовковскому "наименьшую" зарплату в УПЛ — детали

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

Text

08:00 Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

1 апреля 2025
Text

17:50 Украина рассматривает новое соглашение с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

17:50 Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

12:30 Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Text

08:00 Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

30 марта 2025
Text

21:31 В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

28 марта 2025
Text

17:35 У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно