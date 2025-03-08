Чи справді аутизм стає поширенішим - причини та рання діагностика

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Холодян Ірина репродуктолог, заввідділення медцентру “Мати та дитина”

Чи справді аутизм стає поширеним у сучасному світі? Статистика вражає: у Великій Британії кількість діагнозів зросла на 787% за 20 років. В Україні поширеність РАС серед дітей становить 1-2% і продовжує збільшуватися.

Розберемося, чи йдеться про справжній сплеск захворюваності, чи про вдосконалення діагностики.

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Чому зростає кількість діагнозів аутизму?

Головна причина — суттєве покращення діагностичних методів. Сучасні інструменти дозволяють виявляти РАС раніше й точніше, ніж десятиліття тому. Важливу роль зіграло й розширення діагностичних критеріїв після впровадження DSM-5 у 2013 році, що об'єднало різні підтипи в єдиний діагноз.

Знизився і середній вік встановлення діагнозу — до приблизно 5 років. Це відбувається завдяки зростанню обізнаності батьків і педіатрів щодо ранніх ознак аутизму. Крім того, суспільство поступово усвідомлює, що аутизм може проявлятися не лише в дитинстві та не тільки у хлопчиків — звідси більше діагнозів серед дорослих і жінок.

Допоміжні репродуктивні технології: є зв'язок?

Паралельно зі зростанням діагностики РАС спостерігається поширення допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Хоча прямого зв'язку між ЕКЗ та аутизмом не встановлено, дослідники продовжують вивчати можливі кореляції. Це одна з тем, яку ми часто обговорюємо з колегами на конференціях і про яку запитують наші пацієнти. На сайті медцентру ми вже ділилися матеріалами про ЕКЗ та відповідали на ці питання.

Фактори ризику: що відомо науці?

Віковий фактор має значення — як матері старше 35 років, так і молодші 20 років можуть мати підвищений ризик народження дитини з РАС. Певні хронічні захворювання (цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння) також пов'язують із вищою ймовірністю аутизму в дитини.

Екологічні чинники викликають особливе занепокоєння. Вплив важких металів, пестицидів і забруднення повітря може негативно позначатися на нейророзвитку плода. Генетична схильність залишається одним із ключових факторів — спадкові та епігенетичні зміни можуть впливати на активність генів, пов'язаних із розвитком аутизму. Окремої уваги заслуговують деякі медикаменти під час вагітності, зокрема антидепресанти у першому триместрі.

Ранні прояви та значення вчасної діагностики

Перші ознаки РАС зазвичай помітні між 12-24 місяцями життя дитини. Хоча середній вік встановлення діагнозу знижується, багато дітей все ще діагностуються після трьох років, що затримує початок терапії. А дослідження переконливо доводять: чим раніше розпочато втручання, тим кращі результати розвитку.

На що варто звертати увагу батькам? Відсутність жестової комунікації, затримка мовлення, обмежена соціальна взаємодія та знижена емоційна реакція — це тривожні сигнали, що потребують консультації спеціаліста.

Аутизм у дорослому віці: запізніле визнання

Цікавий феномен останніх років — зростання кількості діагнозів РАС серед дорослих. Це пов'язано з переосмисленням критеріїв аутизму і кращим розумінням його проявів. Проте сам процес діагностики часто ускладнюється через брак інформації про ранній розвиток та наявність супутніх станів. Для багатьох дорослих встановлення діагнозу стає справжнім емоційним потрясінням, що підкреслює важливість створення спеціалізованих служб підтримки.

Чи змінюється діагноз з часом?

Цікаво, що стабільність діагнозу аутизму може варіюватися. Деякі діти, особливо з раннім діагнозом та когнітивними труднощами, згодом демонструють зменшення певних симптомів. Це підкреслює необхідність регулярної оцінки та адаптації терапевтичних стратегій.

Важливий аспект — задоволеність батьків діагностичним процесом. Вона значно вища, коли залучено менше фахівців, і коли діагноз встановлюється в молодшому віці. Це сигнал для системи охорони здоров'я щодо оптимізації діагностичних маршрутів.

Що далі?

Зростання статистики діагностованих випадків аутизму зумовлене складним переплетенням факторів — від удосконалення діагностики до впливу навколишнього середовища. Важливо розуміти: аутизм виникає внаслідок взаємодії генетичної схильності та зовнішніх чинників, але жоден окремий фактор не визначає його розвиток повністю. Більшість дітей, народжених із зазначеними факторами ризику, не мають РАС.

Що потрібно покращити? Передусім — знизити середній вік діагностики, зробити діагностичні послуги доступними та послідовними, особливо для дорослих і різних соціальних груп. Тільки так ми можемо забезпечити кращу якість життя для людей з аутизмом та їхніх родин.