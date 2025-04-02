Як розпізнати аутизм на ранньому етапі — головні ознаки до року

Малюк грається іграшками. Фото: freepik

У середу, 2 квітня, Всесвітній день поширення інформації про аутизм. В Україні, та і по всьому світу, останнім часом почали все більше говорити про розлад аутистичного спектра. Для багатьох батьків такий діагноз у їхніх дітей звучить як вирок, але не варто робити з цього катастрофу, адже якщо розпочати вчасну корекцію, то можливо в майбутньому дитина буде мало чим відрізнятись від однолітків.

Поспілкувавшись з фахівцями, Новини.LIVE розповість про головні ознаки аутизму в однорічних малюків.

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Як визначити аутизм в дитини

Спеціалісти розповідають, що у природі немає двох дітей, в яких аутизм проявляється однаково, адже кожен випадок унікальний зі своїми нюансами. Однак ознаки РАС можуть бути схожими, серед них:

малюк уникає контакту очима;

відсутній комплекс пожвавлення, дитина не радіє, коли батьки беруть на руки;

немовля не реагує, коли вимовляють його ім’я;

плаче монотонно та без емоційного забарвлення;

не реагує на яскраві іграшки або предмети, не тягнеться до них;

дитина малорухома і не проситься в обійми.

Малюк грається. Фото: freepik

Батьки, які виховують первістка і раніше не стикалися з розладами аутистичного спектра, можуть не одразу помітити ці ознаки. Їм важко відрізнити норму і визначити аутизм у дітей до одного року. Однак усе вищезгадане повинне насторожити батьків ще у ранньому дитинстві.

Якщо ви помітили перші ознаки, не варто панікувати, адже їх наявність не означає, що у дитини неодмінно аутизм. Варто одразу звернутися до лікаря для комплексного обстеження і займатися з малюком.

Варто зазначити, що діагноз "аутизм" в Україні зазвичай ставлять після трьох років. Саме у цьому віці розлад проявляється на рівні поведінкових і комунікативних особливостей.

Дівчинка складає пазли. Фото: freepik

Навіть досвідчені професіонали не беруться шокувати батьків діагнозом РАС до 2-х років, хоча вже після 1 року можна побачити елементи аутичної поведінки та почати комплексну роботу. Запам'ятайте, що головне при аутизмі — своєчасно звернутися до фахівців. Краще зайвий раз перевірити, ніж запустити процес і не займатися з дитиною.

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