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Ознаки аутизму в один рік — на що звернути увагу батькам

2 квітня 2025 09:30
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як розпізнати аутизм на ранньому етапі — головні ознаки до року
Малюк грається іграшками. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

У середу, 2 квітня, Всесвітній день поширення інформації про аутизм. В Україні, та і по всьому світу, останнім часом почали все більше говорити про розлад аутистичного спектра. Для багатьох батьків такий діагноз у їхніх дітей звучить як вирок, але не варто робити з цього катастрофу, адже якщо розпочати вчасну корекцію, то можливо в майбутньому дитина буде мало чим відрізнятись від однолітків.

Поспілкувавшись з фахівцями, Новини.LIVE розповість про головні ознаки аутизму в однорічних малюків.

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 Як визначити аутизм в дитини

Спеціалісти розповідають, що у природі немає двох дітей, в яких аутизм проявляється однаково, адже кожен випадок унікальний зі своїми нюансами. Однак ознаки РАС можуть бути схожими, серед них:

  • малюк уникає контакту очима;
  • відсутній комплекс пожвавлення, дитина не радіє, коли батьки беруть на руки; 
  • немовля не реагує, коли вимовляють його ім’я;
  • плаче монотонно та без емоційного забарвлення;
  • не реагує на яскраві іграшки або предмети, не тягнеться до них;
  • дитина малорухома і не проситься в обійми. 
Як визначити аутизм у дитини
Малюк грається. Фото: freepik

Батьки, які виховують первістка і раніше не стикалися з розладами аутистичного спектра, можуть не одразу помітити ці ознаки. Їм важко відрізнити норму і визначити аутизм у дітей до одного року. Однак усе вищезгадане повинне насторожити батьків ще у ранньому дитинстві.

Якщо ви помітили перші ознаки, не варто панікувати, адже їх наявність не означає, що у дитини неодмінно аутизм. Варто одразу звернутися до лікаря для комплексного обстеження і займатися з малюком.  

Варто зазначити, що діагноз "аутизм" в Україні зазвичай ставлять після трьох років. Саме у цьому віці розлад проявляється на рівні поведінкових і комунікативних особливостей.

Ранні ознаки аутизму у малюків
Дівчинка складає пазли. Фото: freepik

Навіть досвідчені професіонали не беруться шокувати батьків діагнозом РАС до 2-х років, хоча вже після 1 року можна побачити елементи аутичної поведінки та почати комплексну роботу. Запам'ятайте, що головне при аутизмі — своєчасно звернутися до фахівців. Краще зайвий раз перевірити, ніж запустити процес і не займатися з дитиною. 

Раніше ми писали, що радить психолог, якщо дитину з РАС булять у школі. 

Також ми повідомляли, що лікар Комаровський назвав головну проблему ,з якою зіштовхуються діти з РАС в Україні. 

діти психологія як обрати психолога батьки аутизм

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10:03 Оновлення iOS 18.4 "вбиває" батарею iPhone — що з ним не так

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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