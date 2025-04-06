Навіть улюблена мама може дратувати — ось чому

Дівчина роздратована на матір. Фото: freepik

Зазвичай роздратування — це сигнал про глибокі внутрішні процеси. Воно може виникати не лише під час слів чи дій, а й у динаміці ваших стосунків з іншими людьми. Нерідко зустрічається, коли велике роздратування відчувають діти щодо своєї матері.

Психолог та гештальт-практик пояснила, чому так відбувається і що з цим робити.

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Ви все ще залишаєтеся дитиною

Психолог пояснила, навіть якщо ви вже дорослі, ви можете залишатися в позиції "дитини". У таких випадках мама вас контролює або не сприймає серйозно. Якщо вам здається, що вона не бачить у вас дорослу людину, це може викликати протест і бажання відстоювати свої межі через роздратування.

Сварка дочки з матір'ю. Фото: freepik

Ви не відчуваєте прийняття

Часто можна дратуватися на маму, коли вона не підтримує ваш вибір або навіть критикує його. Це може здаватися не просто незгодою, а запереченням вашої особистості. За словами спеціалістки, в такому випадку будь-яка її репліка може сприйматися болісно, адже ви реагуєте не лише на конкретні слова, а й на давнє відчуття невизнаності.

Накопичені образи

У багатьох випадках роздратування — це наслідки старих та непрожитих почуттів: болю, що колись вас не почули, не підтримали та не дали достатньо тепла, якого ви потребували. Коли мама зараз поводиться так, як раніше, це може викликати хвилю емоцій, які довго накопичувалися.

Інверсія ролей

Іноді дорослі діти несвідомо беруть на себе роль "батьків" для своїх матерів. Вони намагаються їх "виховати", довести їм їхні помилки та змусити змінитися. Так може відгукуватися дитячий досвід, коли батьки не давали вам багато підтримки, а ви дбали про себе самі.

Донька піклується про матір. Фото: freepik

Що з цим робити

Для того, аби зменшити роздратування та покращити стосунки з матір'ю, потрібно:

Помічати свої реакції

Запам'ятайте, що саме вас зачепило, з чим це пов'язано і на що наштовхує вас ця емоція. Іноді роздратування — це дзеркало ваших старих переживань.

Відділяти маму від ваших емоцій

Під час її балачок у вас є вибір: реагувати автоматично чи спершу обдумати, як з нею взаємодіяти та як себе вести.

Суперечка між донькою та матір'ю. Фото: freepik

Переглянути свої очікування

Варто розвіяти очікування та сподівання, а прийняти той факт, що ваша матір така як вона є і змінюватися не буде. Це дозволить вам вибудувати особисті кордони, які вам потрібні.

Дозволити собі відділитися

Прийміть той факт, що ви вже дорослі і сприймайте маму не через призму дитячого болю, а як окрему людину. Це доволі складний процес, але він дає свободу бути собою навіть попри несхвалення мами.

Причин для роздратування на матір може бути безліч, але варто зосередитись на собі, аби з'ясувати, звідки такі емоції. Це допоможе вам вибудовувати подальші стосунки з мамою та чітко встановити свої кордони.

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