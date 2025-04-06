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Почему даже самая лучшая мама может сводить с ума

6 апреля 2025 18:05
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Даже любимая мама может раздражать – вот почему
Девушка раздражена на мать. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Обычно раздражение — это сигнал о глубоких внутренних процессах. Оно может возникать не только во время слов или действий, но и в динамике ваших отношений с другими людьми. Нередко встречается, когда большое раздражение испытывают дети по отношению к своей матери.

Психолог и гештальт-практик объяснила, почему так происходит и что с этим делать.

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Вы все еще остаетесь ребенком

Психолог объяснила, даже если вы уже взрослые, вы можете оставаться в позиции "ребенка". В таких случаях мама вас контролирует или не воспринимает всерьез. Если вам кажется, что она не видит в вас взрослого человека, это может вызвать протест и желание отстаивать свои границы через раздражение.

Чому вас дратує ваша мама
Ссора дочери с матерью. Фото: freepik

Вы не чувствуете принятия

Часто можно раздражаться на маму, когда она не поддерживает ваш выбор или даже критикует его. Это может казаться не просто несогласием, а отрицанием вашей личности. По словам специалиста, в таком случае любая ее реплика может восприниматься болезненно, ведь вы реагируете не только на конкретные слова, но и на давнее ощущение непризнанности.

Накопленные обиды

Во многих случаях раздражение — это последствия старых и непрожитых чувств: боли, что когда-то вас не услышали, не поддержали и не дали достаточно тепла, в котором вы нуждались. Когда мама сейчас ведет себя так, как раньше, это может вызвать волну эмоций, которые долго накапливались.

Инверсия ролей

Иногда взрослые дети бессознательно берут на себя роль "родителей" для своих матерей. Они пытаются их "воспитать", доказать им их ошибки и заставить измениться. Так может отзываться детский опыт, когда родители не давали вам много поддержки, а вы заботились о себе сами.

Що робити, коли вас дратує мама
Дочь заботится о матери. Фото: freepik

Что с этим делать

Для того, чтобы уменьшить раздражение и улучшить отношения с матерью нужно:

Замечать свои реакции

Запомните, что именно вас задело, с чем это связано и на что наталкивает вас эта эмоция. Иногда раздражение — это зеркало ваших старых переживаний.

Отделять маму от ваших эмоций

Во время ее разговоров у вас есть выбор: реагировать автоматически или сначала обдумать, как с ней взаимодействовать и как себя вести.

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Спор между дочерью и матерью. Фото: freepik

Пересмотреть свои ожидания

Стоит развеять ожидания и надежды, а принять тот факт, что ваша мать такая как она есть и меняться не будет. Это позволит вам выстроить личные границы, которые вам нужны.

Позволить себе отделиться

Примите тот факт, что вы уже взрослые и воспринимайте маму не через призму детской боли, а как отдельного человека. Это довольно сложный процесс, но он дает свободу быть собой даже несмотря на неодобрение мамы.

Причин для раздражения на мать может быть множество, но стоит сосредоточиться на себе, чтобы выяснить, откуда такие эмоции. Это поможет вам выстраивать дальнейшие отношения с мамой и четко установить свои границы.

Ранее мы писали, как избежать ссор с родными и с чем связаны эти конфликты.

Также мы сообщали, с какими именами женщины могут стать счастливыми мамами.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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