Симптоми ПТСР у військових — як розпізнати і допомогти

Військовий ЗСУ. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Після повернення з передової тисячі українських військових змушені вести ще одну війну — вже всередині себе. Йдеться про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), який поступово стає однією з найпоширеніших проблем серед захисників України. Цей розлад може вразити будь-кого, незалежно від досвіду, звання чи часу перебування на війні.

Про це розповіла психотерапевтка в сюжеті "Дніпро-Оперативний".

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Чому виникає ПТСР і як він проявляється

ПТСР виникає як відстрочена реакція на глибоко травматичні події: загибель побратимів, важкі поранення, спостереження жорстокості або безпосередня участь у бойових діях. Частіше симптоми проявляються у тих, хто не мав спеціальної військової підготовки.

Зовні цей психічний стан може бути невидимим, однак проявляється він у різноманітних розладах — сну, апетиту, надмірній пильності, дратівливості, відчутті відчуженості, втраті інтересу до звичних справ і навіть у неконтрольованій тривозі.

"Люди, які, як я сказала, вже не мають військової підготовки, вони частіше переживають цей ПТСР. Чим раніше військовий звернеться за допомогою, тим більше шансів на успішне одужання. Для цього наразі є всі можливості. Можна допомога психолога-психотерапевта в даній ситуації проводимо. Психотерапевтичні є багато сесій, коли можна допомогти цим людям", — пояснила фахівчиня.

Психотерапевтка зазначає, що діагностувати ПТСР можна не раніше, ніж через місяць після пережитої події. Водночас чим раніше людина звернеться по фахову допомогу, тим вищі шанси на успішне відновлення. Лікування ПТСР часто передбачає психотерапевтичні сесії, а в разі потреби — і медикаментозний супровід.

"При недостатній нашій допомозі ми підключаємо медикаментозну допомогу цим людям. Наразі є безліч опції для підтримки військових з ПТСР – реабілітаційні центри, а також безкоштовні психологи у госпіталях", — сказала лікарка.

За даними Міністерства оборони, саме ПТСР зараз становить близько 29% усіх неврологічних діагнозів, пов’язаних зі стресом серед українських військових. Фахівці наголошують: не потрібно чекати погіршення. Вчасно звернена увага на внутрішній стан та підтримка близьких — це перші кроки до повернення до повноцінного життя після фронту.

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