Симптомы ПТСР у военных — как распознать и помочь

Военный ВСУ. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

После возвращения с передовой тысячи украинских военных вынуждены вести еще одну войну — уже внутри себя. Речь идет о посттравматическом стрессовом расстройстве(ПТСР), которое постепенно становится одной из самых распространенных проблем среди защитников Украины. Это расстройство может поразить любого, независимо от опыта, звания или времени пребывания на войне.

Об этом рассказала психотерапевт в сюжете "Днепр-Оперативный".

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Почему возникает ПТСР и как оно проявляется

ПТСР возникает как отсроченная реакция на глубоко травматические события: гибель побратимов, тяжелые ранения, наблюдение жестокости или непосредственное участие в боевых действиях. Чаще симптомы проявляются у тех, кто не имел специальной военной подготовки.

Внешне это психическое состояние может быть невидимым, однако проявляется оно в различных расстройствах — сна, аппетита, чрезмерной бдительности, раздражительности, ощущении отчужденности, потере интереса к привычным делам и даже в неконтролируемой тревоге.

"Люди, которые, как я сказала, уже не имеют военной подготовки, они чаще переживают этот ПТСР. Чем раньше военный обратится за помощью, тем больше шансов на успешное выздоровление. Для этого сейчас есть все возможности. Можно помощь психолога-психотерапевта в данной ситуации проводим. Психотерапевтические есть много сессий, когда можно помочь этим людям", — пояснила специалист.

Психотерапевт отмечает, что диагностировать ПТСР можно не раньше, чем через месяц после пережитого события. При этом чем раньше человек обратится за профессиональной помощью, тем выше шансы на успешное восстановление. Лечение ПТСР часто предполагает психотерапевтические сессии, а при необходимости — и медикаментозное сопровождение.

"При недостаточной нашей помощи мы подключаем медикаментозную помощь этим людям. Сейчас есть множество опций для поддержки военных с ПТСР — реабилитационные центры, а также бесплатные психологи в госпиталях", — сказала врач.

По данным Министерства обороны, именно ПТСР сейчас составляет около 29% всех неврологических диагнозов, связанных со стрессом среди украинских военных. Специалисты отмечают: не нужно ждать ухудшения. Вовремя обращенное внимание на внутреннее состояние и поддержка близких — это первые шаги к возвращению к полноценной жизни после фронта.

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