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У МОЗ роз'яснили, які захворювання можуть викликати укуси кліща

6 квітня 2025 17:57
Андрій Плахонін - Редактор
Чим небезпечні укуси кліщів і які захворювання можуть викликати — інформація від МОЗ
Кліщ на пальці у чоловіка. Ілюстративне фото:
Андрій Плахонін - Редактор

Із настанням теплої пори року в Україні зростає ризик укусів кліщів. Деякі з яких можуть переносити збудників серйозних хвороб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України (МОЗ).

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Які захворювання переносять кліщі

У МОЗ зазначили, що не всі кліщі є носіями інфекцій, однак ймовірність заразитися таки існує — йдеться про бореліоз (хворобу Лайма), кліщовий енцефаліт, марсельську гарячку та інші недуги.

Одним із найпоширеніших захворювань є хвороба Лайма. Її перші симптоми з’являються вже через кілька днів після укусу: почервоніння на шкірі, загальна слабкість, головний біль і м’язова ломота. Якщо хворобу не виявити та не лікувати на ранній стадії, вона може уразити шкіру, суглоби, м’язи, серце, нервову систему — і навіть призвести до інвалідності. Чим довше кліщ залишається на тілі, тим більший ризик зараження: протягом першої доби він низький, а через 72 години — майже стовідсотковий.

Інше небезпечне захворювання — кліщовий вірусний енцефаліт. Він розпочинається з гарячки, нудоти, порушення сну, сильного головного болю та може призвести до ураження центральної нервової системи. У деяких випадках це призводить до інвалідності або навіть смерті. Зараження можливе не лише через укус, а й у разі випадкового роздавлення кліща на шкірі або розчухування місця укусу. В Україні раніше зафіксовані місцеві випадки захворювання — здебільшого у Криму та на Волині, однак за останні п’ять років нові випадки носять спорадичний характер.

Ще одна потенційна загроза — марсельська гарячка. Її переносять інфіковані південні собачі кліщі. Людина може заразитися не лише через укус, а й через слизові оболонки (очі, ніс), або ж випадково втерши зараженого кліща в шкіру. Випадки цього захворювання в Україні фіксуються переважно в Криму.

За даними МОЗ, що щорічно близько 20 тисяч українців звертаються по медичну допомогу після укусів кліщів. 

Як захиститися від укусів кліщів — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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