Чем опасны укусы клещей и какие заболевания могут вызвать - информация от Минздрава

Клещ на пальце у мужчины. Иллюстративное фото:

С наступлением теплого времени года в Украине возрастает риск укусов клещей. Некоторые из которых могут переносить возбудителей серьезных болезней.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Какие заболевания переносят клещи

В Минздраве отметили, что не все клещи являются носителями инфекций, однако вероятность заразиться таки существует — речь идет о боррелиозе (болезни Лайма), клещевом энцефалите, марсельской лихорадке и других недугах.

Одним из самых распространенных заболеваний является болезнь Лайма. Ее первые симптомы появляются уже через несколько дней после укуса: покраснение на коже, общая слабость, головная боль и мышечная ломота. Если болезнь не обнаружить и не лечить на ранней стадии, она может поразить кожу, суставы, мышцы, сердце, нервную систему — и даже привести к инвалидности. Чем дольше клещ остается на теле, тем больше риск заражения: в течение первых суток он низкий, а через 72 часа — почти стопроцентный.

Другое опасное заболевание — клещевой вирусный энцефалит. Он начинается с лихорадки, тошноты, нарушения сна, сильной головной боли и может привести к поражению центральной нервной системы. В некоторых случаях это приводит к инвалидности или даже смерти. Заражение возможно не только через укус, но и в случае случайного раздавливания клеща на коже или расчесывания места укуса. В Украине ранее зафиксированы местные случаи заболевания — в основном в Крыму и на Волыни, однако за последние пять лет новые случаи носят спорадический характер.

Еще одна потенциальная угроза — марсельская лихорадка. Ее переносят инфицированные южные собачьи клещи. Человек может заразиться не только через укус, но и через слизистые оболочки (глаза, нос), или же случайно втерев зараженного клеща в кожу. Случаи этого заболевания в Украине фиксируются преимущественно в Крыму.

По данным Минздрава, ежегодно около 20 тысяч украинцев обращаются за медицинской помощью после укусов клещей.

Как защититься от укусов клещей — читайте в материале Новини.LIVE.

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