Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow В Минздраве сказали, какие заболевания могут вызвать укусы клеща arrow

В Минздраве сказали, какие заболевания могут вызвать укусы клеща

6 апреля 2025 17:57
Андрей Плахонин - Редактор
Чем опасны укусы клещей и какие заболевания могут вызвать - информация от Минздрава
Клещ на пальце у мужчины. Иллюстративное фото:
Андрей Плахонин - Редактор

С наступлением теплого времени года в Украине возрастает риск укусов клещей. Некоторые из которых могут переносить возбудителей серьезных болезней.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие заболевания переносят клещи

В Минздраве отметили, что не все клещи являются носителями инфекций, однако вероятность заразиться таки существует — речь идет о боррелиозе (болезни Лайма), клещевом энцефалите, марсельской лихорадке и других недугах.

Одним из самых распространенных заболеваний является болезнь Лайма. Ее первые симптомы появляются уже через несколько дней после укуса: покраснение на коже, общая слабость, головная боль и мышечная ломота. Если болезнь не обнаружить и не лечить на ранней стадии, она может поразить кожу, суставы, мышцы, сердце, нервную систему — и даже привести к инвалидности. Чем дольше клещ остается на теле, тем больше риск заражения: в течение первых суток он низкий, а через 72 часа — почти стопроцентный.

Другое опасное заболевание — клещевой вирусный энцефалит. Он начинается с лихорадки, тошноты, нарушения сна, сильной головной боли и может привести к поражению центральной нервной системы. В некоторых случаях это приводит к инвалидности или даже смерти. Заражение возможно не только через укус, но и в случае случайного раздавливания клеща на коже или расчесывания места укуса. В Украине ранее зафиксированы местные случаи заболевания — в основном в Крыму и на Волыни, однако за последние пять лет новые случаи носят спорадический характер.

Еще одна потенциальная угроза — марсельская лихорадка. Ее переносят инфицированные южные собачьи клещи. Человек может заразиться не только через укус, но и через слизистые оболочки (глаза, нос), или же случайно втерев зараженного клеща в кожу. Случаи этого заболевания в Украине фиксируются преимущественно в Крыму.

По данным Минздрава, ежегодно около 20 тысяч украинцев обращаются за медицинской помощью после укусов клещей.

Как защититься от укусов клещей — читайте в материале Новини.LIVE.

Также мы рассказывали, какие растения защищают огород от клещей.

Минздрав здоровье болезнь клещ клещи заболевания
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:44 У Маска новая идея по тарифам для Европы — что предлагает

18:42 Из-за атаки России повреждены офисы СМИ в Киеве — видео

18:36 Путешествие в Молдову — почему могут не пустить даже с детьми

18:30 Льготы для семей с детьми — на какую поддержку рассчитывать

18:23 Мощные ночные заморозки — прогноз погоды в Харькове на завтра

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

18:17 Предприятия США и Вьетнама просят Трампа отложить пошлины

17:58 Россия установила шпионские датчики в водах Британии, — СМИ

17:57 В Минздраве сказали, какие заболевания могут вызвать укусы клеща

17:57 Трамп видит потенциал Одессы — может появиться инвестор

17:52 Увеличилось количество жертв из-за мощного землетрясения в Мьянме

18:44 У Маска новая идея по тарифам для Европы — что предлагает

18:42 Из-за атаки России повреждены офисы СМИ в Киеве — видео

18:36 Путешествие в Молдову — почему могут не пустить даже с детьми

18:30 Льготы для семей с детьми — на какую поддержку рассчитывать

18:23 Мощные ночные заморозки — прогноз погоды в Харькове на завтра

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

18:17 Предприятия США и Вьетнама просят Трампа отложить пошлины

17:58 Россия установила шпионские датчики в водах Британии, — СМИ

17:57 В Минздраве сказали, какие заболевания могут вызвать укусы клеща

17:57 Трамп видит потенциал Одессы — может появиться инвестор

17:52 Увеличилось количество жертв из-за мощного землетрясения в Мьянме

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать