Может ли искусственный интеллект заменить психолога — кто лучше поможет человеку

Девушка смотрит на экран ноутбука. Фото: Freepik

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Чуть ли не каждый день мы просим у него совета и помощи. Некоторые даже уже попробовали общаться с ИИ вместо психотерапевта. Однако действительно ли он может заменить специалиста и вылечить душевную боль?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Заменит ли искусственный интеллект психотерапевта

Некоторые считают, что поход к психотерапевту теперь необязателен. Мол, искусственный интеллект может его заменить. Тем более, что сейчас популярными становятся голосовые помощники, с которыми можно создать чуть ли не настоящий сеанс терапии.

Искусственный интеллект действительно используют в медицине. Например, выявляют заболевания раком на ранних стадиях. Однако это касается физического состояния. Работа с душевной болью гораздо более скрупулезная, требует понимания и разных подходов к одним и тем же ситуациям. Именно с этим у ИИ есть определенные проблемы.

Мужчина держит в руках телефон. Фото: Freepik

Дело в том, что общение с искусственным интеллектом похоже на составление пасьянса. Боты запрограммированы и имеют набор понятий, которыми жонглируют. Однако поддержать полноценный разговор они не способны. Основная проблема в том, что ИИ только играет в психотерапевта, а не является им.

Бесспорно, искусственный интеллект может стать помощником для психотерапевтов. Например, боты могут помочь в саморефлексии и быть эффективными для людей, но считать, что ИИ заменит психотерапевтов не стоит. По крайней мере, пока что.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы смогут заменить поход к психотерапевту. Они откроют тайны вашей души.

Также мы рассказывали, когда стоит обратиться к психотерапевту военному, который вернулся с фронта. Есть признаки, которые нельзя игнорировать.