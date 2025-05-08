iPhone и другие смартфоны могут исчезнуть к 2035 году — Apple делает ставку на ИИ

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Старший вице-президент Apple по интернет-услугам Эдди Кью заявил в суде, что к 2035 году пользователям может уже не понадобиться iPhone. По его мнению, стремительное развитие искусственного интеллекта способно сместить центр технологической экосистемы и открыть путь новым игрокам.

Об этом пишет wccftech.

Реклама

Читайте также:

Сможет ли искусственный интеллект заменить смартфоны через 10 лет

Во время слушаний по делу против Google, где Кью давал показания, топ-менеджер Apple подчеркнул, что ИИ в корне меняет поиск и многие другие сервисы. Он напомнил, что OpenAI уже предлагает ChatGPT как отдельную платформу, демонстрируя, насколько ИИ может заменить устоявшиеся технологии.

"Возможно, через десять лет iPhone уже не будет нужен, каким бы безумным это ни казалось. Единственный способ создать настоящую конкуренцию — это технологические сдвиги, а ИИ именно таким сдвигом и является", — сказал он.

Кью признал, что смартфон от Apple остается самым популярным продуктом компании, а его аппаратная часть и интеграция Apple Intelligence только укрепляют позиции. Однако он настаивает, что искусственный интеллект открывает новые возможности для новых участников, поэтому даже бурное будущее iPhone нельзя исключать.

Комментируя перспективы, топ-менеджер напомнил об амбициях Apple в сфере носимых устройств: компания работает над "умными" очками с поддержкой Apple Intelligence, которые потенциально могут выполнять часть функций телефона, хотя вряд ли станут полноценной заменой сразу. По словам Кью, подобные гаджеты потребуют годы развития, прежде чем можно будет говорить об окончательном уходе смартфонов в прошлое.

Несмотря на смелое заявление, Кью подчеркнул, что его слова не умаляют сегодняшней роли iPhone на рынке: устройство, которое дебютировало еще в 2007 году, сильнее, чем когда-либо, и пока остается трудно заменить. Впрочем, сам факт обсуждения будущего без iPhone свидетельствует о масштабе влияния искусственного интеллекта на технологический ландшафт.

Напомним, все больше пользователей на форумах сообщают о случаях, когда их родные начинают верить в вымышленные "откровения", сгенерированные ChatGPT, и называть себя пророками. Кажется невероятным, но обычная переписка с искусственным интеллектом в некоторых случаях перерастает в опасное духовное увлечение, которое приводит к изоляции, семейным конфликтам и потере связи с реальностью.

Также мы писали, что на фоне растущих опасений относительно технологической сингулярности и массовой безработицы из-за искусственного интеллекта исследователи из Университета Карнеги-Меллона решили проверить эти риски экспериментальным путем. Они создали компанию TheAgentCompany, в которой все должности занимали автономные ИИ-агенты от ведущих разработчиков. Результат оказался несколько забавным.