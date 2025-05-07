Apple не робить ставки на iPhone 17 Air — виробництво обмежене на старті

Смартфон Apple iPhone 17 Air. Фото: Majin Bu

Apple планує повністю переформатувати стратегію випуску своїх смартфонів. Компанія прагне розтягнути релізи на кілька сезонів і представити одразу дві нетипові новинки — надтонку модель та перший складаний iPhone.

Про це пише Spyglass.

Реклама

Читайте також:

Чи впевнена Apple в успіху iPhone 17 Air

За даними видання The Information, виробничі партнери в Азії виділять на новий "iPhone Air" лише близько 10% потужностей, тоді як на iPhone 17 Pro Max передбачено 40%, а на iPhone 17 Pro — 25%. Таке обережне планування пов'язане з невпевненістю в попиті на модель, що опиниться між флагманами та базовою серією.

Заради рекордної тонкості Apple пожертвує частиною функцій: замість двох динаміків залишиться один, модуль камер скоротиться до одного об'єктива, а час автономної роботи, за внутрішніми тестами, дозволятиме лише 60-70% користувачів проходити день без підзарядки (у теперішніх моделях цей показник 80-90%). Компенсувати втрату автономності компанія планує за допомогою чохла-акумулятора, розробка якого вже триває.

Наступним кроком стане складаний iPhone з "книжковою" конструкцією: у розкладеному стані дисплей матиме майже 8 дюймів по діагоналі, а у складеному — зовнішній екран трохи менш як 5,7 дюйма.

Починаючи з лінійки iPhone 18, Apple планує випускати спершу лише дорожчі Pro-версії (осінь 2026 року), а стандартну модель і оновлений бюджетний iPhone 16e відкладати до весни 2027 року. Така схема дозволить компанії підтримувати інтерес покупців протягом усього року й гнучкіше розподіляти виробництво по різних регіонах.

У 2026 році очікується ще одна важлива зміна: сенсори Face ID, а також датчики освітлення та наближення переїдуть під дисплей. У результаті на екрані iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max залишиться лише невеликий отвір для фронтальної камери в лівому верхньому куті. До 2027 року, коли iPhone святкуватиме 20-річчя, Apple розглядає можливість повністю приховати й камеру, реалізувавши справді безрамковий дисплей.

Таким чином, уже за два роки покупців чекає одразу кілька експериментів: ультратонкий корпус із компромісами у функціональності, перший складаний iPhone і новий річний цикл постачань, у якому преміальні моделі виходитимуть раніше за "звичайні". Якщо плани справдяться, зміни стануть найбільшим переформатуванням лінійки з часів дебюту iPhone X.

Нагадаємо, у мережі активно ширяться відео та світлини макетів iPhone 17 Air, що вже викликало підвищений інтерес до цієї моделі. З огляду на доступні дані, Apple має всі шанси повторити успіх першого MacBook Air — новинка може суттєво змінити уявлення користувачів про лінійку iPhone.

Також ми писали, що реліз першого складаного iPhone може відбутися вже наступного року — про це говорять численні прогнози аналітиків і витоки. Журналіст Bloomberg Марк Гурман зазначає, що Apple готує пристрій із низкою переваг над конкурентами, зокрема над Samsung Galaxy Z Fold 7.