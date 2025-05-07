Apple не делает ставки на iPhone 17 Air — производство ограничено на старте

Смартфон Apple iPhone 17 Air. Фото: Majin Bu

Apple планирует полностью переформатировать стратегию выпуска своих смартфонов. Компания стремится растянуть релизы на несколько сезонов и представить сразу две нетипичные новинки — сверхтонкую модель и первый складной iPhone.

Об этом пишет Spyglass.

Реклама

Читайте также:

Уверена ли Apple в успехе iPhone 17 Air

По данным издания The Information, производственные партнеры в Азии выделят на новый "iPhone Air" лишь около 10% мощностей, тогда как на iPhone 17 Pro Max предусмотрено 40%, а на iPhone 17 Pro — 25%. Такое осторожное планирование связано с неуверенностью в спросе на модель, которая окажется между флагманами и базовой серией.

Ради рекордной тонкости Apple пожертвует частью функций: вместо двух динамиков останется один, модуль камер сократится до одного объектива, а время автономной работы, по внутренним тестам, позволит лишь 60-70% пользователей проходить день без подзарядки (в нынешних моделях этот показатель 80-90%). Компенсировать потерю автономности компания планирует с помощью чехла-аккумулятора, разработка которого уже идет.

Следующим шагом станет складной iPhone с "книжной" конструкцией: в разложенном состоянии дисплей будет иметь почти 8 дюймов по диагонали, а в сложенном — внешний экран чуть менее 5,7 дюйма.

Начиная с линейки iPhone 18, Apple планирует выпускать сначала только более дорогие Pro-версии (осень 2026 года), а стандартную модель и обновленный бюджетный iPhone 16e откладывать до весны 2027 года. Такая схема позволит компании поддерживать интерес покупателей в течение всего года и гибче распределять производство по разным регионам.

В 2026 году ожидается еще одно важное изменение: сенсоры Face ID, а также датчики освещения и приближения переедут под дисплей. В результате на экране iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max останется лишь небольшое отверстие для фронтальной камеры в левом верхнем углу. К 2027 году, когда iPhone будет праздновать 20-летие, Apple рассматривает возможность полностью скрыть и камеру, реализовав действительно безрамочный дисплей.

Таким образом, уже через два года покупателей ждет сразу несколько экспериментов: ультратонкий корпус с компромиссами в функциональности, первый складной iPhone и новый годовой цикл поставок, в котором премиальные модели будут выходить раньше "обычных". Если планы сбудутся, изменения станут крупнейшим переформатированием линейки со времен дебюта iPhone X.

Напомним, в сети активно распространяются видео и фотографии макетов iPhone 17 Air, что уже вызвало повышенный интерес к этой модели. Учитывая доступные данные, Apple имеет все шансы повторить успех первого MacBook Air — новинка может существенно изменить представление пользователей о линейке iPhone.

Также мы писали, что релиз первого складного iPhone может состояться уже в следующем году — об этом говорят многочисленные прогнозы аналитиков и утечки. Журналист Bloomberg Марк Гурман отмечает, что Apple готовит устройство с рядом преимуществ над конкурентами, в частности над Samsung Galaxy Z Fold 7.