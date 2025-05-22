Що очікувати від iOS 19 — 6 головних нововведень

Неофіційний логотип iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Apple офіційно оголосила, що щорічна конференція розробників WWDC 2025 розпочнеться 9 червня. Однією з головних тем заходу стане iOS 19. За даними Bloomberg, це буде "одне з найрадикальніших оновлень програмного забезпечення" в історії компанії — з новим дизайном, покращеною навігацією, функціями на базі ШІ та тіснішою інтеграцією в екосистему Apple.

Про те, чого очікувати від iOS 19, пише Business Standard.

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Візуальне оновлення інтерфейсу

Операційна система, що має внутрішнє кодове ім'я "Solarium", отримає нову мову дизайну, натхненну visionOS — системою для гарнітури Vision Pro. Очікуються напівпрозорі панелі, динамічні ефекти руху та візуальні елементи, що реагують на нахил пристрою.

Apple також змінює вигляд іконок — вони стануть округлішими, хоча й не такими, як у watchOS чи visionOS. Компанія переробляє стандартні елементи інтерфейсу: у додатках App Store та Apple Music навігаційна панель ніби "висітиме" над іншим вмістом, а поле пошуку в Messages буде перенесено вниз. Списки отримають збільшені відступи й тіні для покращення зчитування.

Єдина навігація в системі

Оновлення, що розробляється під кодовою назвою "Luck", спрямоване на уніфікацію дизайну між iOS, iPadOS і macOS. Компанія прагне усунути відмінності у навігації між платформами, впровадивши єдині жести та логіку розташування елементів.

Новий вигляд "Камери"

Згідно з інформацією від 9to5Mac, додаток "Камера" отримає новий інтерфейс, заснований на принципах visionOS. Меню стануть прозорими, а головними перемикачами залишаться "Фото" і "Відео". Інші режими, налаштування експозиції та параметри знімання будуть доступні через підменю, а основні функції, як-от спалах, Live Photos і частота кадрів, перемістяться у верхню частину екрана.

Оновлений застосунок "Здоров'я"

Apple готує масштабне оновлення додатка "Здоров'я". Згідно з Bloomberg, з'явиться система персонального здоров'я на основі ШІ: користувачі отримуватимуть індивідуальні рекомендації, відео з тренерами та нові трекери активності. Також буде додано функцію відстеження харчування. Повний функціонал очікується в оновленні iOS 19.4.

Розумне керування батареєю

Одна з ключових інновацій — функція оптимізації батареї на базі штучного інтелекту. Вона аналізуватиме звички користувача: які додатки він запускає, як заряджає пристрій і коли, — щоб автоматично продовжувати час автономної роботи. Також з'явиться індикатор на екрані блокування, що показуватиме приблизний час повної зарядки.

Нове покоління Siri

Apple повністю перебудовує голосового помічника Siri. Якщо раніше система покладалася на два окремі рушії — для простих і складних запитів, то тепер буде єдина модель, здатна краще розуміти контекст і звучати природніше. Очікується, що Siri навчиться реагувати на дії на екрані, виконувати команди в додатках і враховувати особисті вподобання користувача.

Нагадаємо, в iOS 19 з'явиться нова зручна функція: дані для входу в публічні Wi-Fi мережі автоматично синхронізуватимуться між усіма пристроями Apple. Достатньо один раз заповнити форму на одному гаджеті — інші під'єднаються до мережі самостійно, без повторного введення інформації.

Також ми писали, що, згідно з попередніми витоками, в iOS 19 Apple може реалізувати підтримку зовнішніх моніторів у режимі розширеного робочого столу. Якщо ця функція справді з'явиться, власники iPhone з USB-C зможуть не просто дублювати екран, а й відкривати окремі вікна на великому дисплеї — це стане у пригоді для презентацій, редагування контенту або мультимедійного перегляду.