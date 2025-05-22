Что ожидать от iOS 19 — 6 главных нововведений

Неофициальный логотип iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Apple официально объявила, что ежегодная конференция разработчиков WWDC 2025 начнется 9 июня. Одной из главных тем мероприятия станет iOS 19. По данным Bloomberg, это будет "одно из самых радикальных обновлений программного обеспечения" в истории компании — с новым дизайном, улучшенной навигацией, функциями на базе ИИ и более тесной интеграцией в экосистему Apple.

О том, чего ожидать от iOS 19, пишет Business Standard.

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Визуальное обновление интерфейса

Операционная система, имеющая внутреннее кодовое имя "Solarium", получит новый язык дизайна, вдохновленный visionOS — системой для гарнитуры Vision Pro. Ожидаются полупрозрачные панели, динамические эффекты движения и визуальные элементы, реагирующие на наклон устройства.

Apple также меняет вид иконок — они станут более округлыми, хотя и не такими, как в watchOS или visionOS. Компания переделывает стандартные элементы интерфейса: в приложениях App Store и Apple Music навигационная панель будто будет "висеть" над другим содержимым, а поле поиска в Messages будет перенесено вниз. Списки получат увеличенные отступы и тени для улучшения считывания.

Единая навигация в системе

Обновление, разрабатываемое под кодовым названием "Luck", направлено на унификацию дизайна между iOS, iPadOS и macOS. Компания стремится устранить различия в навигации между платформами, внедрив единые жесты и логику расположения элементов.

Новый вид "Камеры"

Согласно информации от 9to5Mac, приложение "Камера" получит новый интерфейс, основанный на принципах visionOS. Меню станут прозрачными, а главными переключателями останутся "Фото" и "Видео". Другие режимы, настройки экспозиции и параметры съемки будут доступны в подменю, а основные функции, такие как вспышка, Live Photos и частота кадров, переместятся в верхнюю часть экрана.

Обновленное приложение "Здоровье"

Apple готовит масштабное обновление приложения "Здоровье". Согласно Bloomberg, появится система персонального здоровья на основе ИИ: пользователи будут получать индивидуальные рекомендации, видео с тренерами и новые трекеры активности. Также будет добавлена функция отслеживания питания. Полный функционал ожидается в обновлении iOS 19.4.

Умное управление батареей

Одна из ключевых инноваций — функция оптимизации батареи на базе искусственного интеллекта. Она будет анализировать привычки пользователя: какие приложения он запускает, как заряжает устройство и когда, — чтобы автоматически продлевать время автономной работы. Также появится индикатор на экране блокировки, который будет показывать примерное время полной зарядки.

Новое поколение Siri

Apple полностью перестраивает голосового помощника Siri. Если раньше система полагалась на два отдельных движка — для простых и сложных запросов, то теперь будет единая модель, способная лучше понимать контекст и звучать естественнее. Ожидается, что Siri научится реагировать на действия на экране, выполнять команды в приложениях и учитывать личные предпочтения пользователя.

Напомним, в iOS 19 появится новая удобная функция: данные для входа в публичные Wi-Fi сети будут автоматически синхронизироваться между всеми устройствами Apple. Достаточно один раз заполнить форму на одном гаджете — остальные подключатся к сети самостоятельно, без повторного ввода информации.

Также мы писали, что, согласно предыдущим утечкам, в iOS 19 Apple может реализовать поддержку внешних мониторов в режиме расширенного рабочего стола. Если эта функция действительно появится, владельцы iPhone с USB-C смогут не просто дублировать экран, но и открывать отдельные окна на большом дисплее — это пригодится для презентаций, редактирования контента или мультимедийного просмотра.