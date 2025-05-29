Apple меняет названия iOS — в 2025 году не появится iOS 19, а будет выпущена iOS 26

Магазин гаджетов Apple. Фото: Unsplash

Apple готовит кардинальное изменение в схеме наименования операционных систем. Если компания действительно введет новый принцип, осенью 2025 года нынешняя iOS 18 превратится сразу в iOS 26, а последующие версии будут получать цифры, совпадающие с последними двумя цифрами будущего года.

Об этом пишет CNET.

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По данным неназванных источников, тот же индекс "26" могут получить iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Идея заключается в том, чтобы унифицировать брендинг и снять путаницу: сейчас разные платформы Apple находятся на разных номерах, ведь стартовали в разные годы. Компания должна объявить о переориентации на "годовую" нумерацию и о более согласованных интерфейсах во время конференции разработчиков WWDC, которая стартует 9 июня.

Apple традиционно отказывается комментировать слухи, поэтому официального подтверждения пока нет. Примечательно, что материал Bloomberg не упоминает возможного переименования iPhone: актуальная линейка — iPhone 16, а серию iPhone 17 ожидают в сентябре. Источники не сообщают, что смартфоны получат "автомобильный" номер 26 вместо привычного 17.

Переход на обозначение будущего года (в данном случае — 2026) уже используют Samsung и Microsoft, поэтому Apple может присоединиться к тенденции и сделать свои названия более предсказуемыми для пользователей.

Напомним, Apple готовит большое обновление в серии своих смартфонов. Ожидается, что модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые презентуют осенью 2025 года, станут настоящим прорывом.

Также мы писали, что Apple подтвердила дату проведения ежегодной конференции WWDC 2025 — она стартует 9 июня. Центральной темой события станет iOS 19. Среди главных нововведений — обновленный интерфейс, улучшенная навигация, интеграция ИИ-функций и более глубокое взаимодействие с экосистемой Apple.