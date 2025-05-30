Поки iOS наздоганяє — 5 причин вибрати саме Android

Смартфон на Android поруч з iPhone на iOS. Фото: скриншот/YouTube

Опонування між Android і iOS триває вже не перший рік, і кожна платформа має свої сильні та слабкі сторони. Напередодні виходу Android 16, бета-версія якого вже доступна для Pixel і має фінальний реліз у червні, та презентації iOS 19 (або ж iOS 26, за новою схемою нумерації) цього ж місяця, варто згадати переваги "зеленого робота", де Apple поки що відстає.

Про п'ять ключових переваг Android пише Tom's Guide.

Реклама

Читайте також:

Гнучкіший дизайн інтерфейсу

Android дозволяє глибоко перебудовувати головний екран: змінювати шпалери, теми, сітку значків, розмір віджетів та навіть генерувати зображення за допомогою ШІ. Деякі моделі пропонують перемикатися між більшою роздільною здатністю дисплея та економією заряду. Apple останніми роками додала частину цих можливостей, однак масштаби налаштувань в iOS залишаються помітно скромнішими.

Ширший вибір пристроїв

Відкритість Android дала змогу десяткам виробників пропонувати смартфони на будь-який смак і бюджет. Хочете рекордну автономність — тоді Asus ROG Phone 9 Pro; потрібна екстравагантна зовнішність — зверніть увагу на Nothing Phone 3a Pro; потрібна флагманська камера — обирайте Galaxy S25 Ultra. Є й доступні варіанти на кшталт Samsung Galaxy A16 за 200 доларів. Для порівняння, новий "бюджетний" iPhone 16e стартує з позначки 599 доларів.

Зручна кнопка "Назад"

Усі смартфони з Android мають універсальну кнопку чи жест "Назад", розташовані у зручному місці — наприклад, у Samsung вона під великим пальцем праворуч. У iOS повернення до попереднього екрана реалізоване не всюди: іноді це власна кнопка програми, іноді — свайп від краю, що працює не в кожному кутку інтерфейсу. Послідовність Android у цій дрібниці відчутно спрощує навігацію.

Більш інноваційний штучний інтелект

Google розгортає екосистему Gemini, яка вміє підсумовувати дані, генерувати текст і зображення, розпізнавати об'єкти через камеру й допомагати в дослідженні тем. Остання версія Gemini 2.0 Flash стала швидшою та точнішою, а опція Advanced дає доступ до потужніших хмарних інструментів. У Apple власні "інтелектуальні" функції з'являються пізніше та поки що поступаються за глибиною інтеграції.

Просунуте керування файлами

На Android існує централізований файловий менеджер або безліч альтернатив, що дозволяють копіювати, перейменовувати, передавати й сортувати документи без обмежень. Дані легко надіслати через Bluetooth, Wi-Fi, USB або хмарні сервіси на кшталт Google Drive. В iOS файли часто "прив'язані" до конкретної програми, що ускладнює швидкий доступ і передачу між пристроями.

Нагадаємо, разом з оновленням до Android 16 користувачі отримають нову можливість — повноцінний десктопний режим при підключенні смартфона до зовнішнього монітора. Про впровадження цієї функції Google повідомила офіційно під час своєї щорічної конференції для розробників.

Також ми писали, що компанія Apple планує суттєво переглянути принципи іменування своїх мобільних операційних систем. Якщо зміни будуть реалізовані, то вже восени 2025 року версія iOS 18 може бути перейменована на iOS 26, а подальші оновлення отримуватимуть номер, що відповідає останнім цифрам поточного року.