Пока iOS догоняет — 5 причин выбрать именно Android

Смартфон на Android рядом с iPhone на iOS. Фото: скриншот/YouTube

Оппонирование между Android и iOS продолжается уже не первый год, и каждая платформа имеет свои сильные и слабые стороны. Накануне выхода Android 16, бета-версия которого уже доступна для Pixel и имеет финальный релиз в июне, и презентации iOS 19 (или iOS 26, по новой схеме нумерации) в этом же месяце, стоит вспомнить преимущества "зеленого робота", где Apple пока отстает.

О пяти ключевых преимуществах Android пишет Tom's Guide.

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Более гибкий дизайн интерфейса

Android позволяет глубоко перестраивать главный экран: менять обои, темы, сетку значков, размер виджетов и даже генерировать изображения с помощью ИИ. Некоторые модели предлагают переключаться между большим разрешением дисплея и экономией заряда. Apple в последние годы добавила часть этих возможностей, однако масштабы настроек в iOS остаются заметно скромнее.

Более широкий выбор устройств

Открытость Android позволила десяткам производителей предлагать смартфоны на любой вкус и бюджет. Хотите рекордную автономность — тогда Asus ROG Phone 9 Pro; нужна экстравагантная внешность — обратите внимание на Nothing Phone 3a Pro; нужна флагманская камера — выбирайте Galaxy S25 Ultra. Есть и доступные варианты вроде Samsung Galaxy A16 за 200 долларов. Для сравнения, новый "бюджетный" iPhone 16e стартует с отметки 599 долларов.

Удобная кнопка "Назад"

Все смартфоны с Android имеют универсальную кнопку или жест "Назад", расположенные в удобном месте — например, у Samsung она под большим пальцем справа. В iOS возврат к предыдущему экрану реализован не везде: иногда это собственная кнопка приложения, иногда — свайп от края, работающий не в каждом углу интерфейса. Последовательность Android в этой мелочи ощутимо упрощает навигацию.

Более инновационный искусственный интеллект

Google разворачивает экосистему Gemini, которая умеет суммировать данные, генерировать текст и изображения, распознавать объекты через камеру и помогать в исследовании тем. Последняя версия Gemini 2.0 Flash стала быстрее и точнее, а опция Advanced дает доступ к более мощным облачным инструментам. У Apple собственные "интеллектуальные" функции появляются позже и пока уступают по глубине интеграции.

Продвинутое управление файлами

На Android существует централизованный файловый менеджер или множество альтернатив, позволяющих копировать, переименовывать, передавать и сортировать документы без ограничений. Данные легко отправить через Bluetooth, Wi-Fi, USB или облачные сервисы вроде Google Drive. В iOS файлы часто "привязаны" к конкретному приложению, что затрудняет быстрый доступ и передачу между устройствами.

Напомним, вместе с обновлением до Android 16 пользователи получат новую возможность — полноценный десктопный режим при подключении смартфона к внешнему монитору. О внедрении этой функции Google сообщила официально во время своей ежегодной конференции для разработчиков.

Также мы писали, что компания Apple планирует существенно пересмотреть принципы именования своих мобильных операционных систем. Если изменения будут реализованы, то уже осенью 2025 года версия iOS 18 может быть переименована в iOS 26, а дальнейшие обновления будут получать номер, соответствующий последним цифрам текущего года.