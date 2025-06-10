iOS 26 получила самый большой редизайн со времен iOS 7 — все, что изменилось с обновлением

Новый дизайн элементов в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Новую версию мобильной операционной системы Apple iOS 26 представили на WWDC 2025 с наиболее масштабным редизайном со времен iOS 7 и рядом функций, делающих смартфон еще более персонализированным и интуитивным. Обновление коснулось как визуальной составляющей на всех устройствах бренда, так и способов взаимодействия с контентом, камерой и встроенными сервисами.

Обо всех обновлениях Apple рассказала на презентации WWDC 2025.

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Универсальный дизайн для всех устройств

Apple впервые унифицировала визуальный стиль на iPhone, iPad, Mac и других платформах, представив "самое масштабное редизайн-обновление" с момента выхода iOS 7.

Общий дизайн экосистемы Apple. Фото: скриншот/YouTube

Теперь все элементы интерфейса имеют общую эстетику, что облегчает переход между различными устройствами.

Новый визуальный язык Liquid Glass

Вдохновленный VisionOS, интерфейс "Liquid Glass" использует прозрачные слои, которые динамично реагируют на действия пользователя и имитируют настоящее стекло.

Стеклянный дизайн элементов системы в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Изогнутые углы панелей и плавные переходы подчеркивают современный вид оболочки.

Интерактивный экран блокировки

Экран блокировки стал адаптивным: часы автоматически подстраивают размер в зависимости от фона и сообщений, музыкальные обложки переформатируют дизайн во время воспроизведения, а обычные фотографии получили 3D-эффект, оживая при движении смартфона.

Новые адаптивные экраны блокировки в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Обновления "Камеры" и "Фото"

В приложении "Фото" появились разделы "Библиотека" и "Коллекции" для более удобной навигации, а в "Камере" режимы теперь переключаются жестами свайпа, что делает съемку более интуитивной.

Новые режимы камеры и их переключение в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Персонализация интерфейса

Иконки приложений выполнены в многослойном стиле жидкого стекла и автоматически адаптируются под светлую или темную тему, получили "цветные акценты" и даже полную прозрачность.

Новый дизайн иконок приложений в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Единая визуальная концепция распространяется на доки и виджеты, создавая гармоничный вид.

Мгновенный перевод звонков и сообщений

Live Translation теперь работает во время телефонных разговоров с любыми абонентами, мгновенно переводит текст в сообщениях и даже генерирует живые субтитры в FaceTime — все на устройстве без передачи данных в облако.

Перевод в реальном времени во время звонков в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Кроме этого, Apple открыла Call Translation API для сторонних разработчиков.

Расширенные возможности в "Сообщениях"

Система автоматически предлагает создать опрос в чате, индикаторы набора текста появились и в групповых беседах, а обмен Apple Cash происходит прямо в сообщениях.

Обновленное приложение уведомлений в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Групповые чаты можно украшать динамическими фонами или сгенерированными с помощью ИИ изображениями, а сообщения от неизвестных отправителей попадают в отдельную папку до тех пор, пока вы не разрешите их получать.

Обновленный интерфейс вызовов и удержания линии

Функция Hold Assist самостоятельно поддерживает линию во время ожидания оператора, а Call Screening обрабатывает звонки от незнакомцев в фоновом режиме: сначала абонент называет свое имя и цель, а уже потом устройство решает, сообщать ли вам.

Новый интерфейс вызовов в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

В приложении "Телефон" пропущенные вызовы и голосовая почта отображаются в едином потоке, похожем на чат.

Перевод текстов песен и Smart Mix в Apple Music

Apple Music теперь показывает переведенные тексты песен и их транскрипцию для правильного произношения, а функция AutoMix позволяет плавно сочетать треки по темпу и битам. С помощью Music Pins пользователи могут закреплять любимые плейлисты и исполнителей.

Обновление Apple Maps

Картограмма запоминает ваши любимые маршруты и остановки — от детсада до кафе, а функция Visited Places сохраняет историю посещений. В случае пробок приложение предлагает альтернативные пути.

Интеграция ChatGPT

С помощью кнопки "Ask" можно задавать вопросы ChatGPT непосредственно из любого контента на экране, не копируя текст в сторонние приложения.

Интеграция ChatGPT в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Все запросы не покидают ваше устройство без явного разрешения.

Напомним, голосовая ассистентка Siri долгое время критиковалась за ограниченную функциональность, однако с приходом нового руководства ситуация меняется. Осенью, вместе с релизом iOS 26, пользователи получат значительно усовершенствованную версию Siri, которая глубже интегрируется в повседневные действия и лучше понимает потребности владельца.

Также мы писали, что первые утечки указывают: iOS 26 будет совместимой с моделями iPhone, начиная с серии iPhone 11. Эту информацию распространила закрытая страница в X, которая ранее точно предусмотрела список поддерживаемых устройств для iOS 18.